Een team wetenschappers heeft voor het eerst kunnen aantonen welke biologische processen er precies worden gewijzigd door de aanwezigheid van “forever chemicals” in het bloed van kinderen en jongeren.

Poly- en perfluoralkylstoffen, kortweg PFAS, vormen een toenemende vervuiling omdat ze nauwelijks afbreken en zich zo blijven ophopen in het milieu. Blootstelling aan deze cocktail van synthetische chemicaliën kan verschillende kritieke biologische processen bij kinderen en jongvolwassenen veranderen. Dat hebben wetenschappers van de University of Southern California ontdekt. De verstoring van deze processen kan leiden tot een verhoogd risico op ontwikkelingsstoornissen, hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten en verschillende soorten kanker.

De onderzoekers richtten zich met hun studie op kinderen en adolescenten omdat zij kritieke ontwikkelingsfasen doormaken die hen vatbaarder maken voor de negatieve gezondheidseffecten van blootstelling aan PFAS. Het is ook een levensperiode waarin sommige ernstige ziekten die zich bij volwassenen openbaren, al wortel beginnen te schieten.

We beginnen nu pas echt te begrijpen welke effecten deze chemicaliën hebben op de menselijke gezondheid.

Metabolisme

PFAS worden door de mens gemaakt en zitten verwerkt in een breed scala van consumenten- en industriële producten. PFAS worden soms “forever chemicals” (eeuwige chemicaliën) genoemd omdat ze zeer langzaam afbreken en zich ophopen in het milieu en het menselijk weefsel.

Het was al eerder bekend dat PFAS het risico op verschillende soorten ziekten verhogen, maar deze studie, gepubliceerd in Environmental Health Perspectives, is de eerste die evalueert welke biologische processen er precies worden gewijzigd door blootstelling aan PFAS. Dat kan volgens de onderzoekers belangrijke inzichten geven voor beleidsmakers omdat de meeste mensen een mengsel van de chemicaliën in hun bloed hebben.

‘We ontdekten dat blootstelling aan een combinatie van PFAS niet alleen het metabolisme van vetten en aminozuren verstoort maar ook de schildklierhormoonfunctie verandert’, zegt Jesse Goodrich, de hoofdauteur van de studie.

PFAS in alle bloedstalen

Uit de onderzochte bloedmonsters van 312 adolescenten en 137 kinderen in Amerika bleek dat zij allemaal een mengsel van verschillende veel voorkomende PFAS in het bloed hadden.

Daarnaast bekeek het team ook duizenden natuurlijk voorkomende chemicaliën in het bloed en identificeerden zij hoe de blootstelling aan PFAS elk van deze natuurlijk voorkomende chemicaliën beïnvloedde. Deze informatie hielp de onderzoekers om te bepalen hoe biologische processen in het lichaam veranderen door de blootstelling aan PFAS.

Zo zagen ze bijvoorbeeld dat er een effect is op de schildklierhormoonfunctie die een cruciale rol speelt bij groei en metabolisme.

Uitfaseren

PFAS worden verwerkt in een groot aantal producten, waaronder waterdichte kleding en voedselverpakkingen.

Sommige fabrikanten hebben het gebruik van individuele PFAS ondertussen uitgefaseerd, maar de auteurs van deze studie concluderen dat het misschien belangrijker is om PFAS te reguleren als een klasse van chemische stoffen.

‘We beginnen nu pas echt te begrijpen welke effecten deze chemicaliën hebben op de menselijke gezondheid’, zegt Leda Chatzi, hoogleraar Volksgezondheidswetenschappen en medeauteur van de studie. ‘Terwijl de huidige interventies gericht waren op het uitfaseren van het gebruik van individuele PFAS, zoals PFOS en PFOA, laat dit onderzoek zien waarom de focus zou moeten liggen op het verminderen van de blootstelling aan alle PFAS-chemicaliën.’