‘Voeg een positieve rookstopboodschap toe op tabaksverpakkingen’

Maak stoppen met roken bespreekbaar, zegt tabaksexpert bij Gezond Leven, Dries Vandenbempt. ‘Rokers ervaren nog te veel drempels om te stoppen.’

Stoppen met roken? Dat doet iedereen op z’n eigen manier. Dat blijkt nogmaals uit de reacties op de rookstop van MNM-presentatrice Imane Boudadi. Wie wil stoppen, kan kiezen uit álle evidence-based rookstopmiddelen en –methoden die er zijn, of er meerdere combineren. Maar ook stoppen zonder hulp is een optie: 75% van de ex-rokers stopte op eigen houtje. Hoe meer vrijheid je hebt om zelf je rookstopmethode te kiezen, hoe groter je slaagkans.

Maar om die keuze te kunnen maken, moeten rokers wel goed geïnformeerd worden over alle rookstopmethodes én moeten deze mogelijkheden voor iedereen toegankelijk zijn.

Moedig rookstop aan

Stoppen met roken is een proces van vallen en opstaan. Uit onderzoek blijkt dat mensen gemiddeld vijf à zeven rookstoppogingen nodig hebben voor ze succesvol stoppen. Bij sommigen zal het eenvoudiger gaan dan ze verwacht hadden, bij anderen kan het soms langer duren. Afscheid nemen van de sigaret ís niet makkelijk en te weinig rokers voelen zich geroepen om het te proberen: uit de preventiebarometer van 2022 blijkt dat slechts 27% van de Vlamingen die elke dag roken het afgelopen jaar een poging deed om te stoppen. Enige aanmoediging is dus nodig. 4

Maar helaas… de Buddydeal van Stichting tegen Kanker is vandaag de enige campagne rond stoppen met roken. Dat kan beter. Met jaarlijks verschillende rookstopcampagnes bijvoorbeeld. Of door een positieve rookstopboodschap toe te voegen in of op tabaksverpakkingen. Motiveer ook zorg- en welzijnswerkers om het met hun patiënten of cliënten over rookstop te hebben. Meer dan enkele minuten is daar niet voor nodig. De overheid neemt allerlei maatregelen om een rookvrije generatie te creëren, zoals nu ook het rookverbod op terrassen, maar er is ook meer aandacht nodig voor de manier waarop rokers kunnen stoppen. En die is voor iedereen anders.

Hou rekening met de persoonlijke voorkeuren van mensen die willen stoppen

Praat gerust eens met een aantal (ex-) rokers. Geen enkel rookstopverhaal zal hetzelfde zijn. De ene heeft de sigaret helemaal zonder hulp afgezworen, de andere probeerde een evidence-based rookstopmethode uit. Mogelijkheden genoeg, want er zijn maar liefst zes middelen en methoden die voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn: Tabakstop, de huisarts/apotheker, rookstopmedicijnen op voorschrift of nicotinevervangers, een tabakoloog, de e-sigaret met nicotine en de Allen Carr-methode.

Al deze manieren zijn goed. Rokers die willen stoppen kunnen zelf kiezen welke optie het best bij hen past. Dat er geen absolute voorkeur is voor een methode, blijkt ook uit TabakTalks, het onderzoek dat we samen met Sciensano en met de steun van de Vlaamse overheid uitvoerden. Rokers ervaren echter nog te veel drempels om te kiezen voor bepaalde methodes: ze weten er te weinig over, ze vinden het te duur of ze twijfelen aan de slaagkansen.

Ook stoppen zonder hulp = stoppen

Ook stoppen zonder hulp heeft waarde. Zelfhulpmiddelen, zoals apps die bijvoorbeeld bijhouden hoeveel sigaretten je al niet hebt gerookt en hoeveel geld je daarmee uitspaarde, socialemediagroepen,… kunnen daarbij helpen.

Onze boodschap? Laten we voorzichtig zijn met de manier waarop we kijken naar mensen die roken. Hen niet veroordelen. Maak stoppen met roken bespreekbaar. Daarom kunnen we een initiatief zoals dat van MNM alleen maar toejuichen. Wanneer een bekende radiostem zoals Imane stopt met roken én haar traject openlijk deelt met haar luisteraars, doet dat meer dan enkel persoonlijke winst opleveren. Het maakt stoppen met roken bespreekbaar. En dat is ook broodnodig. Want het is een nog al te vaak eenzaam werk van lange adem. Hen zélf ook veel meer betrekken bij maatregelen die roken ontmoedigen en verbieden.

Ja, wij zijn voorstander van een rookverbod in scholen en zorginstellingen, maar niemand wil rokers uit de publieke ruimte verbannen. Wie rookt, wordt vaak gestigmatiseerd, maar de meesten willen wel degelijk stoppen. Geef mensen die roken daarom in de eerste plaats alle hulp en ondersteuning die ze kunnen gebruiken om voorgoed van de sigaret af te geraken.

