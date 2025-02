Voedselwaakhond foodwatch vraagt aspartaam te verbieden

De Europese voedselwaakhond foodwatch heeft dinsdag een petitie gelanceerd waarin Europa wordt opgeroepen om de kunstmatige zoetstof aspartaam te verbieden. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) meldde in 2023 dat de stof mogelijk kankerverwekkend is.

Bijna de helft van de volwassen Belgen (47 procent) consumeert voeding met aspartaam, zo blijkt dinsdag uit een enquête van peilingbureau YouGov voor foodwatch. Volgens het onderzoek zijn consumenten over het algemeen slecht geïnformeerd over de aanwezigheid van additieven in voeding en dranken en de impact daarvan op hun gezondheid. De organisatie spreekt van een ‘uitdaging voor de volksgezondheid’.

Aspartaam wordt gebruikt ter ver­van­ging van sa­cha­ri­ne of sui­ker in meer dan 2.500 suikervrije producten in Europa. Het gaat onder meer om frisdranken, energiedranken en kauwgum. Aspartaam (E951) wordt ook in verband gebracht met een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2 en hart- en vaatziekten. Daarnaast toonden verschillende onderzoeken aan dat het geen positief effect heeft op het gewicht en op de lange termijn zelfs overgewicht in de hand kan werken. ‘

Een additief met zoveel risico’s hoort niet thuis in ons eten en drinken. Onze Europese beleidsmakers moeten ons beschermen, stelt Camille Dorioz van foodwatch France. ‘Er is geen tijd te verliezen. De passiviteit van regeringen en Europa gedurende anderhalf jaar is ondraaglijk.’

Met de petitie in elf Europese landen wil foodwatch druk uitoefenen op de Europese instellingen om aspartaam te verbieden. Ook de Franse Liga tegen Kanker en gezondheidsapp Yuka zetten hun schouders onder het initiatief, dat niet toevallig op Wereldkankerdag wordt gelanceerd.