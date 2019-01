Voedingstips van een topsportdiëtiste: 'Sporten op een karig dieet is nefast voor het lichaam'

Wie bij het begin van het nieuwe jaar intensief is gaan sporten in combinatie met een strikt dieet, heeft er rond deze tijd wellicht al de brui aan gegeven. De combinatie van de twee is niet vol te houden, zegt ook topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck. Zijn onze goede voornemens een maat voor niks?