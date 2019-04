De groenten en fruit die je niet eet, kun je níét aanvullen met pillen. Meer nog, de bewijzen stapelen zich op dat sommige voedingssupplementen schade kunnen berokkenen.

Meer dan één Belg op de vijf slikt dagelijks voedingssupplementen, en bijna een kwart volgt twee keer per jaar een vitaminekuur. Soms werken die supplementen niet, soms wel, en soms zelfs tegenovergesteld. Met extra vitamine C, dat wordt verkocht om in de winter de weerstand te verhogen, bereik je bijvoorbeeld helemaal niets: het heeft geen effect op luchtweginfecties en het teveel plas je gewoon weer uit. Selenium, een mineraal dat in veel groenten, fruit en vis zit, is een van de meest verkochte supplementen voor kankerpreventie. Seleniumsupplementen hebben in het beste geval geen enkele impact op de incidentie van kanker, en doen in het slechtste geval (zoals aangetoond voor blaaskanker) het risico eerder toenemen.

Lange tijd te hoge doses vitamine A-supplementen innemen, kan leiden tot leverschade en haaruitval.

Lukraak allerlei supplementen slikken kan ook schade berokkenen. Terwijl je met fruit en groenten moeilijk kunt 'overdoseren', bestaat dat risico wel met vitaminepreparaten. Lange tijd te hoge doses vitamine A-supplementen innemen, kan leiden tot leverschade en haaruitval of erger, en verhoogt het risico van longkanker bij rokers. Lukraak vitamine D-supplementen in hoge dosering slikken zonder dat je ze nodig hebt, kan nierstenen opleveren. Vitamine E-tekorten komen in België eigenlijk niet voor. Gezonde mannen die ze toch slikken, verhogen daarmee hun risico van prostaatkanker.

Om de veiligheid te garanderen, zouden vitaminepreparaten alleen gebruikt mogen worden bij aangetoonde tekorten of wanneer men tot een risicogroep behoort. Bovendien moeten de doseringen van vitaminen in voedingssupplementen overeenstemmen met de algemeen aanvaarde wetenschappelijke gegevens die beschikbaar zijn. Zo staat het in het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR), maar die criteria worden in de praktijk niet altijd gevolgd. De HGR stelt dat sommige voedingssupplementen op de Belgische markt stoffen bevatten in doseringen die vér boven de voorgestelde normen liggen.