Wat moet je doen als je aan kater hebt?

Helaas. Hoewel er op het internet vaak met ‘wondermiddeltjes’ gestrooid wordt om de kater te ‘genezen’, is er volgens de wetenschap geen enkele behandeling die u van uw kater bevrijdt. Wat kunt u dan wel doen om de pijn draaglijker te maken? Ibuprofen verzacht de ontsteking, die in het lichaam op gang komt omdat het immuunsysteem in actie schiet. Neem ibuprofen voordat u gaat slapen en/of bij het opstaan, liefst in combinatie met iets te eten, want u kunt er last van uw maag van krijgen. Drink een halve liter water voordat u gaat slapen en een halve liter bij het opstaan om uw lichaam te helpen hydrateren. Sportdrankjes (met elektrolyten) brengen uw zouthuishouding weer in balans. Ook cafeïne en koolhydraten zullen u wat beter doen voelen. In cola (met of zonder prik) zitten drie dingen die kunnen helpen: koolhydraten, vocht en cafeïne. Bewegen doet tot slot uw stofwisseling versnellen en de afbraak van de alcohol. Maar sporten is wellicht het laatste waar u zin in heeft op 1 januari.

