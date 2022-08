Londens reclameverbod voor ultrabewerkt voedsel vermijdt 100.000 gevallen van obesitas

Een verbod op reclame voor junkfood in op het openbaar vervoer in Londen heeft bijna 100.000 gevallen van obesitas vermeden, hebben Britse onderzoekers berekend. Dat bespaart de Britse gezondheidszorg meer dan 200 miljoen pond.

Sinds 2019 mag er op het Londense openbaar vervoer geen reclame meer gemaakt worden voor voeding met veel calorieën, zout, vet of suiker. De universiteit van Sheffield en de London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) hebben nu de invloed daarvan berekend op de volksgezondheid. Dat deden ze door enquêtes en onderzoek in buurtwinkels in Londen te vergelijken met een controlegroep buiten de stad, waar geen reclameverbod geldt.

Het resultaat van die analyse in het tijdschrift International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity is opvallend: het verbod heeft volgens de studie geleid tot 94.867 minder gevallen van obesitas (een afname van 4,8 procent), 2.857 minder gevallen van diabetes en 1.915 minder gevallen van hart- en vaatziekten.

Niet alleen de consument profiteert ervan: de vermeden gevallen besparen de Britse gezondheidszorg (NHS) 218 miljoen pond oftewel 260 miljoen euro gedurende de levensduur van de huidige bevolking.

Overtuigend

“We weten allemaal hoe overtuigend en krachtig reclame kan zijn bij de beïnvloeding van wat we kopen, en dan vooral het voedsel dat we eten”, zegt professor Chloe Thomas van de universiteit van Sheffield. “Ons onderzoek heeft aangetoond dat reclamebeperkingen een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn om mensen te helpen een gezonder leven te leiden zonder dat hen dat meer geld kost.”

De Londense burgemeester Sadiq Khan ziet in de studie het bewijs dat het verbod nodig is en moet uitgebreid worden. “Obesitas bij kinderen zet de levens van jonge Londenaren op het spel. Het lijkt ronduit fout dat kinderen en gezinnen in de hoofdstad dan constant ondergedompeld worden in reclame die hun gezondheid in het gedrang brengt. Deze studie toont opnieuw aan dat het baanbrekende verbod niet alleen het gedrag kan beïnvloeden en uiteindelijk ook levens kan redden, maar ook de NHS honderden miljoenen ponden kan besparen.”