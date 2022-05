Het geheim om kleuters groenten te doen eten: geduld

Weigert jouw kind om groenten te eten? Hen belonen en vooral lang genoeg blijven aanbieden, blijken het geheim om ze toch overstag te doen gaan.

‘Uit eerder onderzoek weten we dat kinderen minstens acht tot tien keer iets nieuws moeten eten voor ze het lekker gaan vinden’, zegt onderzoekster Britt van Belkom van de Universiteit van Maastricht. Ze verrichte onderzoek naar de eetgewoontes van jonge kinderen en presenteerde haar bevindingen op het European Congress on Obesitas, vorige week in Maastricht.

‘Het is heel belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd starten met groenten’, zegt van Belkom. Toch is het zo dat peuters rond de leeftijd van twee jaar plots meer kieskeurig kunnen worden. In deze fase hebben ze het moeilijker om nieuwe dingen uit te proberen maar volgens het onderzoek zijn er dus toch manieren om jonge kinderen te overhalen om groenten te eten. Volhouden en een beetje aansporen met een beloning blijken de boodschap te zijn.

Cadeautje

Van Belkom en haar team komen tot die conclusie na een onderzoek bij bijna zeshonderd kinderen tussen een en vier jaar oud in kinderdagverblijven in Nederland. De kinderen werden in drie groepen ingedeeld. De kinderen in de eerste en tweede groep kregen gedurende drie maanden een breed scala aan groenten voorgeschoteld, terwijl enkel de kinderen uit groep 1 daarvoor beloond werden met een klein cadeautje (bijvoorbeeld een sticker). De derde groep was de controlegroep: voor de kinderen in deze groep was er geen extra aandacht voor groenten en ze ontvingen ook geen beloning.

Bij het begin van het onderzoek werd de kennis van de kinderen over veertien soorten groeten getest: tomaat, sla, komkommer, wortel, ui, broccoli, erwtjes, bloemkool, champignons, groene bonen, witloof, paprika, pompen en asperges. Van zes van deze groenten werd hen gevraagd om een hapje te nemen.

Kennischeck

In de groepen 1 en 2 konden kinderen ongeveer een 9-tal groenten identificeren bij het begin van het onderzoek en 11 stuks aan het einde. Voor de controlegroep was dat 8 en 10.

De kinderen uit alle groepen waren aanvankelijk bereid om 5 tot 6 groenten te proberen, tegen het einde van de studie daalde dat voor de controlegroep, bleef het aantal groenten gelijk voor groep 2 en steeg dat aantal in de groep die beloningen had gekregen.

‘Kinderen dus regelmatig groenten aanbieden zal hun kennis erover significant verbeteren’, zegt van Belkom. ‘Hen ook belonen als ze groenten eten, zal er bovendien toe leiden dat ze meer bereid zijn om van verschillende groentesoorten te proeven.’

Ze geeft nog mee dat het belangrijk is om echt lang genoeg te blijven proberen om je kind groenten voor te schotelen – en het niet na een keer of drie al op te geven dus. De beloningen dienen ook speelgoed te zijn, geen eten.