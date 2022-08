‘Geef ook de mate van industriële verwerking aan op de verpakking van voeding’

Huisarts Staf Henderickx wijst de aandacht op een studie over de link tussen ultrabewerkte voeding en hart- en vaatziekten.

Een recente studie van de afdeling Epidemiologie en Preventie van het I.R.C.C.S. Neuromed in Pozzilli (Italië) onderzocht de gezondheidseffecten van ultrabewerkte voeding op patiënten die al aan een hart- en vaatziekte leden. De bevindingen zijn choquerend. Ze tonen een veel hoger risico op een tweede hartaanval of beroerte, ditmaal met dodelijke afloop, in vergelijking met de patiënten met een mediterraan dieet. Dit gezondheidseffect bleef aanwezig bij patiënten met een mediterraan dieet, maar met tegelijk een hoge consumptie van ultrabewerkte voedingsmiddelen.

In de studie, die gepubliceerd werd in het European Heart Journal, het tijdschrift van de European Society of Cardiology, werden 1.171 mensen gedurende meer dan tien jaar gevolgd. Onder ultrabewerkt voedsel verstonden de onderzoekers voeding die geheel of gedeeltelijk bereid is met stoffen die niet in de huiskeuken worden gebruikt (bijvoorbeeld gehydrolyseerde eiwitten, maltodextrinen of gehydrogeneerde vetten) en die meestal additieven bevatten zoals kleurstoffen, conserveermiddelen, antioxidanten, antiklontermiddelen, smaakversterkers en zoetstoffen. Deze categorie omvat suikerhoudende en koolzuurhoudende dranken, voorverpakte maaltijden, broodbeleg en schijnbaar onverdachte producten zoals beschuit, ontbijtgranen, crackers en vruchtenyoghurt. De onderzoekers baseerden zich op het NOVA-systeem, dat levensmiddelen rangschikt volgens de graad van bewerking.

Marialaura Bonaccio, de belangrijkste onderzoeker en auteur van de studie, verduidelijkt: ‘We zagen naast de verhoogde kans op overlijden door een hartinfarct of beroerte dat patiënten met een hogere consumptie van ultrabewerkte voeding ook 40 procent meer kans hadden om te overlijden aan een andere aandoening. Ik wens te onderstrepen dat het af en toe consumeren van een ultrabewerkt voedingsproduct niet het grote verschil maakte, maar eerder het totaal aan producten uit de schappen van de supermarkt. Een dieet van vooral verse producten blijft altijd de voorkeur genieten.’

Licia Iacoviello, directeur van de afdeling Epidemiologie en Preventie bij Neuromed, wil nog een andere boodschap meegeven: ‘Het is tijd om komaf te maken met de traditie die het onderscheid tussen gezond en ongezond voedsel uitsluitend baseert op de voedingswaarde. Iemand mag dan wel een mediterraan dieet volgen dat rijk is aan groenten, maar dat zegt ons niets over hoe die groenten werden bereid. Verse groenten zijn niet hetzelfde als bewerkte groenten en dezelfde bedenking geldt voor andere voedingsmiddelen. Om de burgers beter te adviseren stellen wij voor dat de mate van industriële verwerking van levensmiddelen eveneens wordt aangegeven op het etiket van de verpakking.’

Mijn kruistocht tegen de nadelige gezondheidseffecten van ultrabewerkte voeding krijgt met deze studie een nieuw wapen in handen. Nogmaals, het is geen kruistocht tegen het gebruik van ultramoderne technieken zowel in de landbouw als in de verwerking en bewaring van voedingsmiddelen. Het gaat hier om het bekampen van de industriële verwerking van voedsel op zo’n manier dat ze onze gezondheid ondermijnt. Als huisarts kan ik niet anders dan op die nagel blijven kloppen. Koken kost geld. Koken kost tijd. Dat is waar, maar ziek worden kost nog meer geld en tijd. Onze gezondheid is ons belangrijkste bezit.