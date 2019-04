Het tekenseizoen is weer van start gegaan. Wanneer je in de natuur bent geweest, doe je best steeds een grondige tekencheck.

Het is een misverstand dat teken enkel in de wilde Ardense bossen voorkomen, ze zitten tegenwoordig overal in de natuur, zelfs steeds meer, zelfs in je eigen tuin. Maar laat je dat vooral niet tegenhouden om de natuur in te gaan, want buiten zijn en bewegen is nog altijd het gezondste wat je kunt doen. Van april tot oktober loop je evenwel risico op een tekenbeet. Het is dan belangrijk om je na een wandeling of activiteit in de natuur te controleren op tekenbeten. 'Dat zou een vanzelfsprekende gewoonte moeten worden', zegt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

