Een voedingssupplement met vitamine D en eiwitten heeft een positief effect op verouderingsprocessen bij ouderen, zo blijkt uit onderzoek van de VUB.

Onderzoekers van de VUB-onderzoeksgroep Frailty in Ageing onder leiding van prof. Ivan Bautmans, onderzocht, als deel van de Europese PROVIDE studie, de effecten van voedingssupplementen op het immuunsysteem.

380 oudere mensen met beperkte mobiliteit kregen 13 weken lang ofwel voedingssupplementen met vitamine D en leucine verrijkte eiwitten ofwel een placebo.

De belangrijkste bevinding van de studie is dat het chronische ontstekingsprofiel steeg bij de oudere mensen die een placebo hadden gekregen. Het voedingssupplement met vitamine D en leucine kon de stijging verhinderen. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijk vakblad Ageing Clinical and Experimental Research.

Stille ontsteking

Een van de karakteristieken van ouder worden is het optreden van een chronische laaggradige ontsteking. Deze lichte, maar chronische verhoging van ontstekingsstoffen in de bloedbaan ontstaat door verouderingsprocessen in het afweersysteem, toename in vetmassa en een sedentaire levensstijl. Een chronische laaggradige ontsteking versnelt het optreden van chronische ziektes zoals hart- en vaatziekten, diabetes, artrose, ...

Een chronische laaggradige ontsteking heeft ook een invloed op de spierkracht en -massa en verhoogt onder meer de kwetsbaarheid bij oudere mensen en verlaagt daardoor hun zelfstandigheid. Het verhinderen of genezen van een chronische laaggradige ontsteking draagt daarom zeker bij tot gezond ouder worden of healthy ageing.

Oudere mensen hebben vaak een tekort aan vitamine D en eiwitten. Vitamine D kan men terugvinden in vis, maar wordt ook aangemaakt na blootstelling aan UV-zonnestralen. In de wintermaanden, wanneer er maar weinig natuurlijk zonlicht is, wordt een supplement van vitamine D vaak aangeraden. Eiwitten vind je in melkproducten, eieren, kippenwit of peulvruchten.

De PROVIDE studie heeft onder meer al aangetoond dat het toedienen van vitamine D en eiwitsupplementen een positieve invloed heeft op spiermassa bij oudere mensen.