In het najaar moet het mogelijk zijn om een infuus met antilichamen toe te dienen aan hoogrisicopatiënten, zoals bejaarden, die met het coronavirus zijn besmet om zo de kans op een ziekenhuisopname drastisch te beperken. Dat zei viroloog Johan Neyts van de KU Leuven vrijdag in Terzake op Canvas.

"Het goeie nieuws is dat er in de herfst een aantal therapieën zit aan te komen waarbij antilichamen worden geproduceerd die dan via een infuus worden ingebracht", zei Neyts. "Men ziet in klinische studies dat als die gebeurt binnen de 5 dagen na de start van de eerste symptomen van een coronabesmetting, dat je dan ongeveer 80 procent reductie op ziekenhuisopname hebt. Het zou ideaal zijn om dat bij frêle mensen zoals bejaarden te doen als er een uitbraak is in een woonzorgcentrum. Dan zou je een impact op de verdere evolutie van de aandoening kunnen hebben." Ook een derde prik zal volgens Neyts nodig zijn, onder meer omdat risicopatiënten zoals bejaarden hun eerste twee prikken vaak al begin 2021 kregen en omdat hun immuunsysteem sowieso minder krachtig op het coronavaccin reageert.