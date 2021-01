Sinds dit jaar zijn bedrijven verplicht om gevaarlijke chemicaliën aan te geven bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen.

Alle bedrijven op de Europese markt die "substances of very high concern" (SVHC's) gebruiken in hun producten, moeten die chemicaliën sinds 5 januari aangeven bij het Europese agentschap voor chemische stoffen (ECHA).

Dergelijke stoffen worden op grote schaal gebruikt. Dat blijkt uit de enorme respons die ECHA kreeg: sinds vorige week zijn er al meer dan vijf miljoen meldingen binnengekomen.

Het agentschap zal de gegevens de komende maanden op zijn website publiceren. Zo wil het de transparantie rond het gebruik van de stoffen verhogen.

De bedoeling is dat de consument zich beter kan informeren en betere keuzes kan maken, onder meer met het oog op latere recyclage en afvalverwerking. 'Toekomstgerichte bedrijven hebben ons de gevraagde informatie al gestuurd en dragen zo bij aan een veiligere circulaire economie', zegt ECHA-directeur Bjorn Hansen. 'Ik moedig alle bedrijven aan om hun voorbeeld te volgen en zo onze kennis te vergroten over gevaarlijke chemicaliën in producten.'

De directeur van ECHA voegt er nog aan toe dat hun IT-systemen voorbereid zijn op het grote aantal meldingen.

