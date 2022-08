Vierjarig meisje besmet met apenpokkenvirus in Duitsland

In de Duitse stad Pforzheim, in de zuidwestelijke deelstaat Baden-Württemberg, is een vierjarig meisje besmet met het apenpokkenvirus. Dat meldt het Robert Koch Instituut voor ziektebestrijding (RKI), de Duitse evenknie van het Belgische gezondheidsinstituut Sciensano.

Het is de eerste keer dat het apenpokkenvirus in Duitsland bij een kind wordt vastgesteld, klinkt het dinsdag. Het meisje leeft in een huishouden met twee besmette volwassenen. Ze vertoont geen symptomen. Ze heeft geen contact gehad met iemand buiten het huishouden.

In mei werd het apenpokkenvirus voor het eerst opgemerkt in Duitsland. Nu zijn er al 2.916 gevallen gemeld bij het RKI. Bijna alle patiënten zijn mannen, uitgenomen van zeven vrouwelijke patiënten.

Vorige week werden in Duitsland ook al de eerste besmettingen bij tieners vastgesteld: het ging om een vijftienjarige en een zeventienjarige. ‘Volgens onze huidige kennis is nauw contact vereist voor de overdracht van de ziekteverwekker’, klinkt het bij het RKI. ‘Voor zover bekend worden de meeste getroffenen niet ernstig ziek.’

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO is een klein aantal kinderen met het apenpokkenvirus besmet geraakt tijdens de huidige uitbraak.