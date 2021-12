De Europese afdeling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft dinsdag op een persconferentie opgeroepen om kinderen tussen 5 en 14 jaar beter te beschermen tegen het coronavirus.

Volgens de organisatie is de leeftijdgroep van 5 tot 14 jaar momenteel het hardst getroffen door de ziekte. WHO Europa raadt aan om regelmatig te testen in het onderwijs om de klassen te kunnen openhouden. 'Het gebruik van maskers, ventilatie, maar ook regelmatige tests, zouden de norm moeten worden in alle basisscholen. De vaccinatie van kinderen op nationaal niveau moet worden overwogen om de scholen te beschermen', zegt de Belgische directeur Hans Kluge op de online persconferentie.

Verplichte vaccinatie

Kluge beschouwt verplichte vaccinatie 'als een laatste redmiddel'. Volgens hem kunnen overheden daar pas voor kiezen als alle andere maatregelen om de vaccinatiegraad te verhogen, uitgeput zijn. In verschillende Europese landen wordt ondertussen de discussie over vaccinatieplicht gevoerd.

Om over te gaan tot 'stabilisering' is niet enkel een verhoging van de vaccinatiegraad nodig. Zo stelt de WHO ook voor om de toediening van tweede of derde doses te versnellen, het gebruik van mondmaskers binnen te verhogen, drukke ruimtes te ventileren en strikte therapeutische protocollen op te stellen voor ernstige gevallen.

