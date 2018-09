Verkiezingen beïnvloeden prestaties op het werk

Familieproblemen en andere stress kunnen de prestaties van werknemers beïnvloeden, dat is bekend. Ook verkiezingen hebben dat effect, blijkt uit een nieuwe studie.

Onderzoekers van de Universiteit van Waterloo (Canada) ontdekten dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 een invloed hadden op de betrokkenheid en prestaties van werknemers in de dagen nadien.

De deelnemers moesten hun betrokkenheid en prestaties beoordelen voor drie momenten: de week voor, de dag na en een week na de presidentsverkiezingen in 2016, toen Donald Trump won van Hillary Clinton.

Vóór de verkiezingen was iedereen even betrokken bij zijn werk. Maar meteen na de verkiezingen meldden kiezers die op de verliezende kandidaat hadden gestemd, een grote daling in hun betrokkenheid en werkprestaties.

Het effect is wel van korte duur. Binnen een week werkte iedereen weer zoals voorheen.

Maar ook die korte periode kostte de bedrijven geld, zeggen de onderzoekers. Ze schatten de kostprijs van die verloren productiviteit op 700 miljoen dollar.

'Onze resultaten geven aan dat werkgevers er verstandig aan doen om belangrijke taken of vergaderingen onmiddellijk na een verkiezing te vermijden', zegt James Beck, hoogleraar psychologie. 'Het kan vooral belangrijk zijn om werkdoelen duidelijk te communiceren tijdens de dagen onmiddellijk na een verkiezing om werknemers gemotiveerd te houden.'

Volgens de onderzoekers kunnen ook andere grote openbare evenementen, zoals historische evenementen en sportevenementen, een dergelijke impact op werkprestaties hebben.

'Veel mensen hebben een sterke politieke identiteit, waardoor verkiezingen een persoonlijke gebeurtenis worden. Daarom is het mogelijk dat andere gebeurtenissen met gevolgen voor de identiteit van mensen ook gevolgen kunnen hebben op de werkplek.'