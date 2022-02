Het is uitkijken naar de skivakantie nu de meeste coronamaatregelen van de baan zijn. Om ervoor te zorgen dat je alleen maar leuke herinneringen aan je skitrip overhoudt, geeft Rode Kruis-Vlaanderen tips voor wat te doen bij onder meer sneeuwblindheid, vriestenen en ontwrichte ledematen en hoe het te voorkomen.

Sneeuwblindheid

Goed materiaal is essentieel als je gaat skiën. Zo beschermt een goede zonnebril je ogen tegen uv-stralen. Zorg ervoor dat de bril voldoende grote glazen heeft die de ogen zowel onderaan, bovenaan als zijwaarts beschermen tegen rechtstreekse en onrechtstreekse straling. Bij sneeuwblindheid ontstaan kleine brandwondjes op het hoornvlies die enkele uren nadien veel pijn veroorzaken. Meestal geneest dit letsel spontaan binnen de 24-48 uur. Geef de ogen zoveel mogelijk rust door een zonnebril op te zetten of de ogen zoveel mogelijk gesloten te houden. Je kan de ogen ook afdekken met natte kompressen.Zonnecrème is iets wat vaak vergeten wordt op een wintersportvakantie. Je verbrandt echter sneller tijdens het skiën door de weerkaatsing van de zon op de sneeuw. Hoe hoger je bent, hoe meer uv-straling er is. Gebruik daarom een voldoende hoge beschermingsfactor en vergeet ook je lippen niet in te smeren met een lippenbalsem. Heb je toch zonnebrand? Koel je huid met natte doeken of een zachte douche. Breng een vochtinbrengende crème aan (bijvoorbeeld hydrogel, aftersun ...) en herhaal dat indien nodig. Als je pijn hebt, mag je een eenvoudige pijnstiller nemen.Draag kleding die voor lage temperaturen geschikt is en schenk vooral aandacht aan de uiteinden van je lichaam. Koude zorgt voor vernauwing van de kleine bloedvaatjes net onder de huid, daardoor stroomt er minder warm bloed naar de lichaamsuiteinden. Vooral vingers, tenen, oren en de neus zijn gevoelig en kunnen blijvende schade oplopen wanneer ze niet goed beschermd zijn. Wanneer de temperatuur onder nul daalt, kunnen ijskristallen in de cellen ontstaan, waardoor de cellen kunnen afsterven. Zo treden vrieswonden op. Vrieswonden geven een tintelend, branderig gevoel dat overgaat in ernstige pijn. Later is het bevroren lichaamsdeel gevoelloos. Raadpleeg in dat geval steeds gespecialiseerde hulp. In afwachting van gespecialiseerde hulp kan je het getroffen lichaamsdeel geleidelijk aan op temperatuur brengen. Gebruik eigen lichaamswarmte door bijvoorbeeld de handen onder de oksels te steken. Wrijf niet, want dat kan schade aan de huid en aan de onderliggende spieren veroorzaken door beweging van ijskristallen die daar zijn ontstaan. Het is vaak moeilijk om te beoordelen of een ledemaat gekneusd, verstuikt, gebroken of ontwricht is. Bij twijfel ga je daarom uit van het ergste en raadpleeg je onmiddellijk gespecialiseerde hulp. Beweeg het ledemaat zo weinig mogelijk en zet een ledemaat in een abnormale stand nooit opnieuw recht. Je kan het letsel koelen (max. 20 minuten) om zwelling en pijn te beperken. Sneeuw en ijs zijn nooit ver weg. Houd het ijs echter nooit rechtstreeks tegen de huid om vriesletsels te voorkomen.Download de app Eerste Hulp van Rode Kruis-Vlaanderen met meer tips en aanbevelingen. De app is gratis te downloaden via de App Store of Google Play. De app op je smartphone neemt je bij elke situatie mee in de stappen die je moet ondernemen. Handig als je niet direct weet wat je moet doen of wat zenuwachtig bent of gewoon op alles goed wil voorbereid zijn.