Wie regelmatig gaat joggen in het stadspark zal het al opgevallen zijn: vrouwen met grote borsten zie je er zelden rondjes lopen. De impact van een grote boezem op sportactiviteiten mag je niet onderschatten. Een borst met grootte D-cup weegt ongeveer 600 gram, waardoor je dus 1,2 kilogram extra meezeult tijdens het sporten. Ter vergelijking: een A-cupborst weegt minder dan 200 gram. Een grote boezem betekent dat je trager loopt en sneller klachten ontwikkelt, zoals schouderpijn. Verrassend veel vrouwen zeggen niet deel te nemen aan sportactiviteiten vanwege hun borstomvang. Borsten hebben weinig natuurlijk steunweefsel, alleen de huid houdt ze op hun plaats. Tijdens het springen en het lopen kunnen borsten 10 tot 12 centimeter op en neer bewegen. Dat voelt niet alleen pijnlijk en oncomfortabel aan, de meeste vrouwen vinden het ook gênant. Een goede sportbeha is daarom net zo belangrijk als een goed paar loopschoenen. De juiste beha herleidt de verticale bewegingen tot een minimum, waardoor borstpijn veel minder vaak voorkomt en sporten weer aangenaam wordt. Voor cupmaten A en B zijn er sportbeha's die de borsten tegen de borstkas drukken ('crop tops'), terwijl je voor C en D beter een stevig gevormde sportbeha met brede, niet-elastische banden en cups kunt kiezen. Voor maten vanaf E wordt een nog steviger gevormde sportbeha soms gecombineerd met een ondersteunende top. Veel hangt ook af van de sport die je kiest. Sporten als lopen en paardrijden hebben de grootste impact en vragen om de stevigst mogelijke steun, terwijl bij het zwemmen of wandelen grote borsten helemaal geen hinderpaal hoeven te zijn. Balsporten zitten daar ergens tussenin. Professioneel advies bij de aanschaf van een sportbeha is belangrijk en maakt dat alle vrouwen met kleine tot grote borsten toch hun lievelingssport kunnen beoefenen. Voor vrouwen met zeer grote of hypertrofische borsten kan plastische chirurgie uitkomst bieden. Niet kunnen deelnemen aan sportactiviteiten vanwege een groot borstvolume is een aanvaardbare indicatie voor een chirurgische borstverkleining. Met intensief sporten kun je borsten niet verkleinen (tenzij je veel gewicht verliest). Wie gelooft dat vrouwelijke topsporters hun boezem hebben weggetraind, slaat de bal mis. Borstloze topatletes kiezen niet zelden voor plastische chirurgie omdat borsten topprestaties in de weg zitten of omdat ze extra kwetsbaar zijn, tijdens een contactsport bijvoorbeeld. Laten we hopen dat ze daar na hun sportcarrière geen spijt van krijgen.