Welke gezondheidsverhalen domineerden het voorbije jaar?

Seks, eten en dansen. Dat zijn volgens de Duitse neuroloog en psycholoog Borwin Bandelow de drie belangrijkste factoren om een gelukkig leven te leiden (zie onder). Het is misschien wat kort door de bocht, maar uiteindelijk is dat wat de natuur van ons verlangt. Voeding en voortplanting houden onze wereld draaiende.

Maar hoe komt het dan dat we in het overvloedig rijke en comfortabele Westen zo ongelukkig zijn? Waarom zijn we prikkelbaar, paniekerig, wanhopig en zo kwaad? Het simpele antwoord van klinisch psycholoog Paul Verhaeghe? We zijn in een “eigen ik eerst”-samenleving te veel met onszelf bezig. Politici die zichzelf bevoordelen, vakbondsafgevaardigden die vooral zichzelf beschermen, bedrijven die het milieu voor lief nemen, … U hoorde deze verhalen het voorbije jaar wellicht net iets te veel dan goed voor u is.

Daarom ons advies voor het eindejaar: dans en sjans, eet rijkelijk (maar voedzaam) en bedrijf de liefde. En vooral, blijf u inzetten voor de ander en voor de wereld. Want ook dat is wat de natuur van sociale zoogdieren als wij verlangt: dat we voor elkaar zorgen. We zullen elkaar nog nodig hebben.

Wij wensen u zorgeloze feesten en een gezond nieuwjaar.

1. Psycholoog Borwin Bandelow over het geheim van geluk

De Duitse neuroloog en psycholoog Borwin Bandelow deed jarenlang hersenonderzoek, en schreef een gids over geluk. ‘Angst en geluk zijn met elkaar verbonden.’

LEES: Psycholoog Borwin Bandelow: ‘Wat leidt tot meer vreugde en voldoening in het leven?’

2. Voor welke vitaminepillen moet u het meest uitkijken?

We hebben ze in de meeste gevallen helemaal niet nodig, en toch slikken Belgen massaal voedingssupplementen. Voor welke vitaminepillen moet u het meest uitkijken?

LEES: ‘Genoeg is genoeg’: wanneer doen voedingssupplementen meer kwaad dan goed?

3. Obesitasexpert Luc Van Gaal: ‘Ozempic is een doorbraak’

Nee, gezond eten en lichaamsbeweging zijn niet altijd voldoende om uw gedroomde strakke lijf van weleer terug te vinden. ‘We vechten vaak tegen krachten die groter zijn dan wijzelf’, zegt obesitasexpert Luc Van Gaal.

LEES: Obesitasexpert Luc Van Gaal: ‘De afslankspuit is een doorbraak’

4. Skiën: waarom dat gevaar blijven opzoeken?

Op skilatten zult u Johan Bellemans, kniespecialist en hoofdarts van onze olympische delegatie, niet zien. ‘Omdat het zo voorspelbaar is dat het misgaat, vind ik het kras dat mensen dat gevaar blijven opzoeken.’

LEES: Topdokter Johan Bellemans: ‘Ik heb mijn kinderen verboden om te skiën’

5. Gember is goed voor zowat alles… wat is daar van aan?

Gember zou goed zijn voor het immuunsysteem, de stofwisseling, de bloeddoorstroming, de vertering,… Wat is er van aan?

LEES: Is gember echt een wonderknol?

6. Bent u hoogsensitief of niet stressbestendig? Dit zegt de wetenschap

‘Zouden psychopaten in sommige opzichten de tegenpool zijn van hoogsensitieve personen’, vraagt psychologe Patricia Bijttebier zich af. Ze legt uit aan Knack wat de wetenschap intussen wel en niet weet over hoogsensitiviteit.

LEES: Bent u hoogsensitief of niet stressbestendig? Dit zegt de wetenschap

7. Vet in de lever door ongezonde voeding? Hoe maakt u komaf met die bourgondische lever?

Eén op de 4 volwassenen in het Westen lijdt aan een ophoping van vet in de lever door ongezonde voeding. Leverarts Maridi Aerts en voedingsdeskundige Amandine De Paepe geven tips die je helpen komaf te maken met die bourgondische lever.

LEES: Tips voor een gezonde lever: ‘De foie gras wordt de ziekte van de toekomst’

8. Paul Verhaeghe over het onbehagen in de maatschappij

Een gevoel van onbehagen maakt deel uit van ons mens-zijn. Ondanks de welvaart op alle vlakken neemt de onrust in onze maatschappij toe. Paul Verhaeghe laat in zijn meest recente boek Onbehagen zien dat iedere tijd een eigen gevoel van onbehagen kent, met de daarbij horende typische problemen – zoals in onze tijd een burn-out, het imposter syndroom of de angst om uitgesloten te worden. Wij bieden u hier een fragment aan.

LEES: Paul Verhaeghe: ‘Geen wonder dat het onbehagen zo groot geworden is. We zijn vervreemd van ons lijf, van onszelf, van de anderen’

9. Waarom de kilo’s blijven plakken met de leeftijd

Vrouwen die vroeger nooit problemen met hun gewicht hadden, merken in de menopauze soms dat het moeilijk of zelfs onmogelijk wordt om hun streefgewicht nog te behouden. Menopauzeconsulente Leen Steyaert legt uit hoe dat komt.

LEES: Waarom de kilo’s blijven plakken met de leeftijd: ‘Maak van afslanken geen levensdoel’

10. Wat gebeurt er tijdens de perimenopauze? ‘Het is zoveel meer dan opvliegers’

Politica Gwendolyn Rutten vraagt meer aandacht voor de perimenopauze en alle klachten die er voor acht op de tien vrouwen mee gepaard gaan. Wetenschapsjournalist Liesbeth Gijsel legt uit wat we allemaal moeten weten over deze periode in het leven van elke vrouw.

LEES: Wat gebeurt er tijdens de perimenopauze? ‘Het is zoveel meer dan opvliegers’

11. 9 tips voor een alcoholvrij leven zonder dat het saai wordt

Hoe raken we van onze collectieve drankzucht af zonder er ook nog eens slecht geluimd bij te lopen?

LEES: 9 tips voor een alcoholvrij leven zonder dat het saai wordt

12. ‘Wil u later niet naar het woonzorgcentrum? Stort u dan nú in het verenigingsleven’

We hebben veel meer impact op onze oude dag dan we zelf beseffen. ‘Eigenlijk zou je daar vanaf je vijftigste al over moeten nadenken’, zeggen gerontologen Daan Duppen en Dirk Doucet.

LEES: ‘Wil je later niet naar het woonzorgcentrum? Stort je dan nú in het verenigingsleven’