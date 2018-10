Van hondenvlees tot tijgerbotten: merkwaardige Chinese tradities

Hondenvlees voor de potentie

Sommige Chinezen geloven dat ze door hondenvlees te eten de hitte van de zomer beter kunnen verdragen en dat het vlees een potentie verhogend effect heeft. Het zouden grotendeels straathonden zijn die worden afgeslacht, al wordt gezegd dat er ook ontvoerde huisdieren tussen zitten. Veel Chinezen zijn woest dat andere landen en activisten hun traditie willen verstoren, al bestaat diee nog geen 20 jaar.

Maar vergis u niet. Chinezen houden ook van honden. De tweede dag van het Chinese Nieuwjaar staat bijvoorbeeld in het teken van de hond. Chinezen geloven dat alle honden op die dag geboren zijn en verzorgen de viervoeters daarom extra goed. In China kunnen honden tegelijk als voedsel en als vriend beschouwd worden.

Tijgerbotten als medicijn

Heel wat dieren worden in China ook gebruikt om medicijnen van te maken. En daar geldt de regel: hoe zeldzamer het dier, hoe beter de genezing. Olifanten, tijgers, luipaarden, mangoesten, zwarte beren, slangen, schildpadden, vlinders, kikkers, gorilla's, otters, muskusherten, antilopen en reptielen, alsook rupsenschimmen en stekelvarkens, dienen als basis voor verschillende medicijnen. Zo zijn de botten van de bedreigde tijger al 1000 jaar een populair ingrediënt in Chinese medicijnen. Tijgerklauwen, -tanden en -snorharen zouden daarnaast bescherming en geluk brengen. Kledij of decoratie waarin tijgervellen zijn verwerkt, gelden als een statussymbool.

Schildpadden tegen kanker

Schildpadden vormen behalve een echte delicatesse, ook een middel tegen kanker of impotentie. Het vlees, het bloed en de gal worden gebruikt als medicijn. Door de schild te eten zouden lever- en nieraandoeningen genezen. Je zou minder zweten 's nachts, minder hoesten en het uitblijven van de menstruatie zou genezen. De galblaas zou dan weer helpen tegen overgevoeligheid, de eieren tegen diarree en dysenterie. De schild en de hoornplaten dienen bovendien als decoratie of amulet.

Zwarte beren tegen koorts

Van zwarte beren wordt dan weer de galblaas gebruikt voor de productie van allerlei medicijnen. Met een injectienaald trekken werknemers van berenboerderijen het vocht uit de gal van levende dieren. Meer dan de helft van de beren op de boerderijen sterft bij de eerste keer gal aftappen, beren die het overleven worden maximaal tien jaar oud. Het galzuur wordt gebruikt om klachten zoals koorts en leveraandoeningen te bestrijden. Daarnaast is galzuur een ingrediënt van onder andere thee, wijn, shampoo en hoestdrank. De substantie wordt ook kunstmatig in laboratoria vervaardigd, maar Chinezen verkiezen de 'echte' vloeistof. Soep van berenpoten is ook een lekkernij die een genezende werking zou hebben.

Magisch neushoornhoornpoeder

De bekendste bedreigde diersoort die het slachtoffer is van de Chinese medicijnentraditie is de neushoorn. Sommige Chinezen geloven dat neushoornhoornpoeder magische en genezende krachten heeft. Het poeder zou, opgelost in warm water, helpen tegen koorts, reuma, jicht en stuiptrekkingen. Het wordt voor allerlei kwalen voorgeschreven, en veel Chinezen geloven dat het een geneesmiddel is voor zowat iedere mogelijke ziekte, van een kater tot impotentie tot zelfs kanker. Een hoorn kan tot 48.000 euro per kilogram opbrengen, wat meer is dan goud. Vandaar de grote illegale jacht op neushoornhoorns.

Hoe zeldzamer de dieren of hoe strenger de straffen op het doden van de bedreigde diersoort, hoe meer Chinezen voor de wondermiddelen bereid zijn te betalen. Door zo'n grote geldsom neer te tellen, zou het medicijn immers voor nog meer geluk zorgen. Zo lijkt het haast onmogelijk het gebruik van wilde dieren in medicatie tegen te gaan.