Apenpokken: vaccinatie wordt uitgebreid naar meer risicogroepen, sterfgeval in Spanje

De vaccinatie tegen de apenpokken zal vanaf volgende week uitgebreid worden naar andere risicogroepen, onder wie mannelijke en transgender sekswerkers. Intussen meldt Spanje het eerste sterfgeval aan de ziekte in Europa.

Dat deelt de FOD Volksgezondheid vrijdagavond mee.

Sinds 11 juli kunnen sommige zorgverleners en personen die een onbeschermd hoogrisicocontact hadden met een besmette persoon zich laten vaccineren tegen apenpokken. Maar bij de contactopsporing zou de identificatie van de contacten heel moeilijk verlopen. Het aantal personen dat zich tijdig aandient na een onbeschermd hoogrisicocontact blijft volgens de FOD beperkt.

Vaccinatie gebeurt bij voorkeur binnen de vier dagen na blootstelling. De Risk Management Group, de gezondheidsministers van de federale staat en deelstaten, besliste daarom op advies van de Risk Assessment Group, het comité van experts dat analyses maakt van de bedreigingen voor de volksgezondheid, om de strikte voorwaarden te versoepelen. Zo kunnen meer risicopersonen zich laten vaccineren, ook vóór ze blootgesteld worden aan het virus.

Concreet kunnen mannelijke en transgender sekswerkers vanaf volgende week een vaccinatie krijgen. Hetzelfde geldt voor mannen die seks hebben met mannen die hiv+ zijn of ‘PrEP’ krijgen, een behandeling om hiv te voorkomen, en die minstens twee soa’s hadden het voorbije jaar. Ook personen met immuunstoornissen en een hoge kans op infectie, en laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt, kunnen vanaf volgende week gevaccineerd worden. De FOD Volksgezondheid schat hun aantal op tweeduizend of daaromtrent. Zij krijgen nu hun eerste dosis en een tweede in het najaar.

Nog een uitbreiding in het najaar

Tegen dan worden de 30.000 vaccindossissen geleverd die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke heeft besteld. Bedoeling is om op dat moment de doelgroep opnieuw uit te breiden.

Momenteel heeft België een voorraad van 3.040 dosissen van het Jynneos-vaccin, het pokkenvaccin van de laatste generatie. Op 25 juli had gezondheidsinstituut Sciensano 393 bevestigde gevallen van het apenpokkenvirus gemeld in België. Het ging bijna uitsluitend over mannen die seks hebben met andere mannen en meestal meerdere seksuele partners hebben. ‘Voor de bredere algemene bevolking wordt het risico als erg laag ingeschat op basis van de huidige wetenschappelijke informatie’, klinkt het.

De vaccins worden verdeeld over de referentiecentra, waarvan er momenteel negen zijn in ons land. De FOD Volksgezondheid zegt dat het op korte termijn zal communiceren waar iemand die in aanmerking denkt te komen meer informatie kan krijgen. Voor sekswerkers zal ook gewerkt worden via enkele organisaties die die groep het beste kennen en vlot kunnen bereiken.

Sterfgevallen in Spanje, Brazilië

In Spanje wordt het eerste sterfgeval door apenpokken in Europa gemeld. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigde het overlijden als gevolg van de ziekte, bericht de Spaanse krant El Mundo.

Spanje geldt als zwaar getroffen door de ziekte, met inmiddels 4.298 bevestigde gevallen. Van de 3.750 besmette personen over wie informatie beschikbaar is, werden er 120 in het ziekenhuis opgenomen en stierf er dus een.

Eerder op de dag had Brazilië een eerste sterfgeval buiten Afrika met de ziekte gemeld, het zesde sterfgeval in de huidige uitbraak. Het slachtoffer was een 41-jarige man die kanker en een verzwakt immuunsysteem had.

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) had de apenpokken uitgeroepen tot ‘een internationaal gevaar voor de volksgezondheid’. Die status is het hoogste waarschuwingsniveau van de WHO.

Wie apenpokken oploopt, kan last krijgen van koorts, hoofdpijn, spierpijn en algehele malaise. Na een aantal dagen ontstaat een uitslag met blaasjes op de huid. Meestal worden mensen niet heel erg ziek van een infectie. Het virus treft momenteel vooral mannen die seks hebben met mannen, maar het is geen geslachtsziekte. Het virus verspreidt zich via huid-op-huidcontact. Iedereen kan het virus oplopen.

De ziekte is vastgesteld in 78 landen. Europa is goed voor 70 procent van de gevallen.