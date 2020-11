De gedeeltelijke resultaten van het onderzoek naar het Pfizer-BioNTech vaccin toonden een efficiëntie van 90 procent. Het eindresultaat blijkt nog beter: een doeltreffendheid van 95 procent.

Het coronavaccin van Pfizer en BioNTech is voor 95 procent doeltreffend. Dat blijkt uit de volledige studieresultaten nu de klinische proeven werden afgerond, zo heeft de farmaceut Pfizer zelf gemeld.

'Met trots kunnen wij samen met BioNTech aankondigen dat de fase 3-studie van ons kandidaat-vaccin tegen COVID-19 alle primaire effectiviteitseindpunten heeft gehaald', aldus Pfizer op Twitter. Het kandidaat-vaccin, dat officieel de naam 'BNT162b2' kreeg, was 95 procent doeltreffend vanaf 28 dagen na de eerste dosis. Er werden 170 bevestigde gevallen van COVID-19 geëvalueerd, waarbij 162 gevallen werden waargenomen in de placebogroep tegenover 8 in de vaccinatiegroep.

Het doeltreffendheidspercentage is hoger dan dat van de gedeeltelijke resultaten die vorige week werden gepubliceerd. Toen toonden de resultaten 'meer dan 90 procent' efficiëntie.

Pfizer zal 'binnen enkele dagen' de resultaten ter goedkeuring voorleggen aan de Amerikaanse geneesmiddelenwaakhond FDA. Volgens de farmaceut heeft het kandidaat-vaccin de veiligheidsvereisten bereikt die nodig zijn voor een 'EUA', een vergunning voor noodgevallen.

'Tot op heden zijn er geen ernstige veiligheidsproblemen met betrekking tot het kandidaat-vaccin gemeld', klinkt het nog op Twitter. De gegevens over de werkzaamheid en de veiligheid van de studie zullen uiteindelijk ook worden ingediend bij een wetenschappelijk tijdschrift voor een peerreview.

