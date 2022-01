In UZ Leuven hebben twee darmtransplantpatiënten succesvol een nieuwe buikwand gekregen. Zo'n operatie is wereldwijd al een vijftigtal keer uitgevoerd, maar nu voor het eerst ook met succes in ons land.

De techniek voor die transplantatie helpt om een open buik na orgaantransplantatie te voorkomen, meldt het Leuvense universitaire ziekenhuis.

Een buikwandtransplantatie wordt niet om esthetische redenen uitgevoerd: het is een noodzakelijke, maar uiterst delicate ingreep voor patiënten die nood hebben aan een darm- of multiviscerale transplantatie. Ofwel: tegelijk een nieuwe maag, lever, pancreas en dunne darm. Dergelijke operaties komen gemiddeld één of twee keer per jaar voor in UZ Leuven.

'De techniek houdt in dat we de peesbladen en het buikvlies van de sixpack van een overleden donor transplanteren, zonder daarbij de spieren en de bloedvaten te herstellen. Dit is het best te vergelijken met de transplantatie van een aortaklep of pees in het been', zegt prof. dr. Laurens Ceulemans.

Het team van professor Ceulemans toonde aan dat na het inhechten van de peesbladen de doorbloeding in de getransplanteerde donorbuikwand opnieuw op gang komt. 'Vanaf week 1 na de transplantatie zagen we weer kleine bloedvaatjes ontstaan in de getransplanteerde buikwand. Na zes maanden vormen die een heel netwerk zonder tekenen van afstoting', aldus prof. dr. Ceulemans.

Onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven voeren momenteel studies uit om te kijken of een buikwandtransplantatie veilig kan uitgevoerd worden zonder het gebruik van afweerremmende medicatie en hoelang een donorbuikwand veilig bewaard kan blijven in de weefselbank.

De techniek voor die transplantatie helpt om een open buik na orgaantransplantatie te voorkomen, meldt het Leuvense universitaire ziekenhuis. Een buikwandtransplantatie wordt niet om esthetische redenen uitgevoerd: het is een noodzakelijke, maar uiterst delicate ingreep voor patiënten die nood hebben aan een darm- of multiviscerale transplantatie. Ofwel: tegelijk een nieuwe maag, lever, pancreas en dunne darm. Dergelijke operaties komen gemiddeld één of twee keer per jaar voor in UZ Leuven. 'De techniek houdt in dat we de peesbladen en het buikvlies van de sixpack van een overleden donor transplanteren, zonder daarbij de spieren en de bloedvaten te herstellen. Dit is het best te vergelijken met de transplantatie van een aortaklep of pees in het been', zegt prof. dr. Laurens Ceulemans. Het team van professor Ceulemans toonde aan dat na het inhechten van de peesbladen de doorbloeding in de getransplanteerde donorbuikwand opnieuw op gang komt. 'Vanaf week 1 na de transplantatie zagen we weer kleine bloedvaatjes ontstaan in de getransplanteerde buikwand. Na zes maanden vormen die een heel netwerk zonder tekenen van afstoting', aldus prof. dr. Ceulemans. Onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven voeren momenteel studies uit om te kijken of een buikwandtransplantatie veilig kan uitgevoerd worden zonder het gebruik van afweerremmende medicatie en hoelang een donorbuikwand veilig bewaard kan blijven in de weefselbank.