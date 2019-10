Een alarmerend hoog aantal kinderen lijdt onder de gevolgen van slechte voeding en een voedselsysteem dat hen in de steek laat.

Minstens één op de drie kinderen onder de 5 jaar, zo'n 200 miljoen kinderen, is ondervoed of heeft overgewicht. Dat zegt Unicef dinsdag in een nieuw rapport over kinderen, voedsel en voeding.

Voorts krijgen bijna twee op de drie kinderen tussen de 6 maanden en 2 jaar geen voeding die hun snel groeiende lichaam en hersenen ondersteunt. 'Dat brengt een risico mee voor een slechte hersenontwikkeling, zwak leervermogen, lage immuniteit, verhoogde infecties en verhoogt in vele gevallen hun kans op vroegtijdig overlijden', zegt Henrietta Fore, directeur van Unicef.

'Ondanks alle technologische, culturele en sociale vooruitgang van de laatste decennia zijn we het meest fundamentele feit uit het oog verloren: als kinderen slecht eten, leven ze slecht', zegt Fore. 'Miljoenen kinderen leven van een ongezond dieet omdat ze eenvoudigweg geen betere keuze hebben. De manier waarop we begrijpen en reageren op ondervoeding moet veranderen: Het gaat er niet alleen om dat kinderen genoeg te eten krijgen; het gaat er vooral om dat ze het juiste voedsel te eten krijgen. Dat is onze gemeenschappelijke uitdaging.'

Het rapport geeft de meest uitgebreide beoordeling van de voedingsgraad bij kinderen van de 21ste eeuw. Het beschrijft drie verschijningsvormen van verkeerde voeding: ondervoeding, verborgen honger door een gebrek aan essentiële voedingsstoffen en overgewicht bij kinderen onder de leeftijd van vijf jaar.

Het rapport bevat ook verontrustende cijfers voor België: 24 pct van de kinderen kampt namelijk met overgewicht. Het verslag vermeldt ook goede praktijken in België, zoals gemakkelijk te begrijpen voedingswaarde-etiketten, een waarschuwing op de voorkant van de verpakking (de nutri-score) en de fruitmanden op school.

Enkele volgens Unicef opvallende tendensen:

149 miljoen kinderen zijn belemmerd in hun groei of te kort voor hun leeftijd.

50 miljoen kinderen zijn te dun voor hun lengte.

340 miljoen kinderen lijden aan een tekort aan essentiële vitaminen en voedingsstoffen zoals vitamine A en ijzer.

40 miljoen kinderen kampen met overgewicht of obesitas.

Om deze groeiende ondervoedingscrisis in al haar vormen aan te pakken, doet Unicef een dringende oproep aan regeringen, de particuliere sector, donoren, ouders, gezinnen en bedrijven om kinderen te helpen gezond op te groeien. 'Dat kan onder meer door gezinnen, kinderen en jongeren in staat te stellen om voedzaam voedsel te vragen, via bijvoorbeeld het verbeteren van de voedingsvoorlichting. Dat kan door het gebruik van beproefde wetgeving, zoals de suikerbelasting, om de vraag naar ongezond voedsel te verminderen. Ze kunnen leveranciers van voedingsmiddelen stimuleren om het juiste te doen voor kinderen, door het aanbieden van gezonde, gemakkelijke en betaalbare voeding', benadrukt Fore.