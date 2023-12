De e-sigaret is een minder schadelijk alternatief voor rokers. Bekijk de voor- en nadelen.

Roken

De gezondheidsnadelen van roken zijn helder en niet langer betwistbaar.

– Verslavend

– Slechte adem

– Zwakker immuunsysteem

– Brozere beenderen

– Vruchtbaarheidsproblemen

– Longziekten

– Kanker

– Verouderde huid

– Hart- en vaataandoeningen

– Oogziekten

– Mondziekten

– Slechtere conditie

– Geelbruine vingers en tanden

– Tandbederf

– 15 sigaretten per dag = 1400 euro per jaar

– 20.000 doden per jaar in België

– 4000 schadelijke stoffen (minstens 60 daarvan zijn kankerverwekkend)

Vapen

Veel rokers denken dat de e-sigaret even schadelijk is voor hun gezondheid, of zelfs schadelijker, en blijven misschien daarom roken. Dat klopt niet. Vapen is een stuk minder schadelijk dan roken. Ook dat is onbetwistbaar. Hoewel vapen niet zonder risico is, is het voor mensen die willen stoppen met de tabakssigaret een goed alternatief om op korte tijd de overbrugging te maken naar een rookvrij leven. Er zijn e-sigaretten met en zonder nicotine. E-sigaretten met nicotine zijn echter even verslavend als sigaretten, maar u kunt de dosis afbouwen.

– Verslavend

– Hoesten

– Schade aan de luchtwegen

– Hartkloppingen

– Mogelijk verhoogde kans op kanker

– Tandbederf

– Tandvleesontsteking

– Damperstong (tijdelijke verlies van smaak)

– 0 doden in België

– Kostprijs: 683 euro per jaar