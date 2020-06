Dit weekend zijn 20 troostplekken ingehuldigd in Vlaanderen. Dat zijn plekken waar mensen individueel of in groep naartoe kunnen om zich te bezinnen of om anderen te ontmoeten en er stil te staan bij het leed van overlijdens en ziektes dat door de coronacrisis is veroorzaakt.

Verspreid over alle Vlaamse provincies zal de sociaal-culturele beweging Ferm (vroeger bekend als Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen, in de volksmond de Boerinnenbond) dit weekend een twintigtal troostplekken inhuldigen: van Roeselare tot Hamont-Achel, van Diest tot Beveren, van Damme-Oostkerke tot Londerzeel. Tegen het einde van het jaar hoopt Ferm zo'n 70 tot 80 troostplekken in Vlaanderen te kunnen realiseren.

Er zal een troostpaneel staan met bijvoorbeeld een gedicht dat troost biedt en de plek heeft ook veel groen. Leden van Ferm zullen de plekken onderhouden en er bloembollen planten, 'want bloembollen staan symbool voor veerkracht en hoop en zullen bloeien in het voorjaar, het moment waarop corona het hardst toesloeg', zegt Ferm-woordvoerster Caroline Audoor.

Na de oproep van Ferm op 2 mei jongstleden om via een 'Plant troost'-actie in Vlaanderen collectieve troostplekken in te richten, liepen tientallen aanmeldingen binnen. 'Zo schaarde bijvoorbeeld ook de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zich achter ons initiatief', legt Audoor uit. 'Ook psychiater Dirk De Wachter, rouwexpert Manu Keirse, vrt-nieuwsanker Fatma Taspinar en organisaties zoals Tele-Onthaal en CAW en de Vlaamse minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) steunen het initiatief. We willen trouwens dat de troostplekken open staan voor mensen van àlle levensbeschouwingen.'

'Troostplekken zijn sfeervolle plekken in het groen waar mensen, nu én lang na corona, samen troost kunnen vinden, want corona hakte diep in op het psychisch welzijn van de bevolking', zegt de woordvoerster van Ferm. 'Mensen zijn nu op zoek naar vormen van collectieve troost. Die troost zorgt voor verbondenheid en helpt om veerkracht te herwinnen. Dat zijn ook de bevindingen van de Hoge Gezondheidsraad en van vele psychologen en psychiaters.'

PlantTroost is zodoende volgens Ferm 'een concreet antwoord geworden van een socioculturele beweging op signalen vanuit de samenleving en van experten'.

Meer informatie is te vinden op https://www.samenferm.be/netwerk/planttroost

Tips om een geliefde te herdenken en te herinneren: Maak een herdenkingspagina op sociale media. Facebook en Instagram bieden de mogelijkheid om van een bestaande Facebookaccount een herdenkingspagina te maken. Platforms als www.remembr.com bieden je de mogelijkheid om een gratis herdenkingspagina aan te maken. Op zo'n pagina kan je herinneringen delen, foto's of video's plaatsen en ook condoleren. Een herdenkingsdoos of troostdoos is fijn om alle kostbare herinneringen op één plaats te bewaren. In zo'n doos bewaar je tastbare zaken die voor jou heel dierbaar zijn: een laatste foto, een sieraad of horloge, een leuke tekst, zelfs een unieke vingerafdruk van het familielid ... Je kan zelf aan de slag gaan om zo'n doos te maken of je kan er eentje kopen. Op heel wat webshops vind je dozen in verschillende stijlen. Helaas moeten we soms ook afscheid nemen van een kind. Het Berrefonds sloeg de handen in elkaar met het UZA en ontwikkelde een herinneringsdoos voor ouders van overleden kindjes van 0 tot 12 jaar. Op www.koesterkoffer.be lees je meer over dit warme initiatief. Een variant op de herdenkingsdoos is een herdenkingshoekje. Een foto, kaarsje, bloemstuk, handafdruk ... maken van dit hoekje een rustpunt in huis. Ook in de tuin kan je aan de slag gaan. Je kan bijvoorbeeld een herinneringsboom planten of een beschilderde steen in de tuin leggen. Je kan dit ook doen op een favoriet plekje van jouw geliefde, op voorwaarde dat dit toegelaten is. Maak een herinneringsboek of levensboek met foto's. Zo'n boek vertelt het verhaal over iemands leven. Het bevat kostbare foto's, teksten, herinneringen.

