Tom Ongena (Open VLD): ‘Online scheldpartijen vind ik vooral zielig’

Tom Ongena is Vlaams Parlementslid en waarnemend voorzitter van de Open VLD. Hoe is hij als mens?

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

De raketaanval op een markt in Oekraïne, waarbij 16 slachtoffers vielen. Dan keert altijd dat beeld terug uit het prille begin van de oorlog, van een moeder met haar twee dochters op de vlucht. Het feit dat er anno 2023 in Europa een oorlog woedt, blijft me zo boos maken.

Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren?

Ik maak me grote zorgen over fake news, iets waar ik ook al rond heb gewerkt in de Senaat. Op microniveau kan het mensen enorm raken, denk maar aan deepfakevideo’s. Maar op grotere schaal kan het onze democratie volledig ontwrichten, zeker met sociale media als turbomotor.

Hebt u al eens overwogen om te emigreren?

Mijn vader was beroepsmilitair en ik heb tot mijn 18e in Duitsland gewoond. Een heel fijne periode, maar nu voel ik niet meer de drang om te verhuizen. Misschien heb ik mijn buitenlandse avontuur al gehad?

Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht?

De roadtrip die ik als achttienjarige maakte met mijn twee oudere broers, dwars door Italië.

Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen?

Toen ik op 4 juli plots tot voorzitter werd gebombardeerd, vond ik mijn dochter van 16 ’s avonds verbouwereerd in de zetel. Als je op dit niveau aan politiek doet, kom je helaas ook bij de Champions League van het trollenleger terecht. Ik heb toen een goed gesprek met haar gevoerd en haar aangeraden om zich dat niet aan te trekken. Persoonlijk vind ik die online scheldpartijen vooral zielig.

Van welke beslissing hebt u het meest spijt?

Het is niet één beslissing, maar eerder algemeen: dat ik te weinig investeer in vriendschappen.

Hebt u ooit al eens een zelfhulpboek gelezen?

Toen ik plots professioneel verantwoordelijk werd voor een team, heb ik het boek Management voor dummies gekocht. Maar ik heb het nooit uitgelezen: al doende leert men.

Welk kunstwerk – boek, film, muziek, schilderij… – heeft u het meest geraakt of gevormd?

De film The Broken Circle Breakdown van Felix van Groeningen. Die heeft me zo geraakt, dat ik hem zelfs nooit helemaal heb kunnen uitkijken.

Waarover zou u meer willen weten?

Over fotografie, een van mijn hobby’s. Ik keek al naar filmpjes op YouTube over technieken, maar het gaat toch vooral om creativiteit en oog voor het perfecte plaatje. Als ik ooit wat meer tijd heb, zou ik graag eens op stap gaan met beroepsfotografen.

Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde?

De angst om ze te verliezen.

Vindt u seks overschat?

Nee, het maakt deel uit van een goede relatie.

Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien?

Drie weken. Goed dat je het vraagt: sinds ik waarnemend voorzitter ben, zie ik hen veel minder, dus ik moet dringend aan beter agendabeheer doen.

Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid?

Ik heb mijn genen tegen. En keto- of andere diëten zijn niet aan mij besteed. Maar ik probeer op mijn voeding te letten en geregeld te lopen.

Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt?

Ja, om mijn gezin in veiligheid te brengen. Eenmaal dat gelukt is, zou ik zoeken naar manieren om toch mijn steentje bij te dragen.

Wat hebt u geleerd in het leven?

Laat je nooit afleiden door tegenslagen, er komt telkens weer een nieuwe dag.