Toename covidbesmettingen vertraagt

De toename van de coronacijfers die eind september is ingezet, lijkt te vertragen.

Dat blijkt vrijdag uit de gegevens van gezondheidsinstituut Sciensano.

Tussen 4 en 10 oktober werden gemiddeld 3.099 nieuwe coronagevallen geregistreerd, dat is een stijging met 5 procent tegenover de voorgaande zeven dagen. In diezelfde periode overleden gemiddeld 8,7 personen per dag na een besmetting met het coronavirus (+85 procent). Per dag werden ruim 13.000 tests uitgevoerd. Daarvan waren gemiddeld een kwart positief.

Tussen 7 en 13 oktober waren er gemiddeld 110,4 ziekenhuisopnames per dag als gevolg van covid, een stijging met 6 procent ten opzichte van de vorige referentieperiode.

In totaal liggen momenteel 1.486 mensen voor of met een coronabesmetting in het ziekenhuis, onder wie 67 patiënten die op een afdeling intensive care worden behandeld. Het reproductiegetal van het virus is 1,03, wat betekent dat de epidemie nog iets aan kracht wint, maar dat de toename vertraagt. Dinsdag was het reproductiegetal nog 1,09.