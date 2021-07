Zwangerschapsvitamines zijn voor veel zwangere vrouwen overbodig en bovendien erg duur. Ze kosten drie tot zes keer meer dan foliumzuur, het enige supplement dat wel noodzakelijk is. Toch moedigen tal van zorgverleners het gebruik ervan aan, zegt consumentenorganisatie Test Aankoop.

Zwangerschapsvitamines zijn niet nodig voor zwangere vrouwen die gevarieerd en evenwichtig eten. Daarmee hebben ze genoeg voedingsstoffen om aan de behoeften van hun baby te voldoen.

Toch raden tal van gynaecologen, vroedvrouwen of apothekers ze aan, zegt Test Aankoop.

De consumentorganisatie vergeleek 32 samengestelde preparaten en concludeerde dat ze drie tot zes keer duurder zijn dan foliumzuur, het enige supplement dat wel degelijk nodig is voor gezonde zwangere vrouwen. Zo kost een supplement aan foliumzuur gemiddeld 0,12 eurocent per dag, terwijl multivitamines gemiddeld tussen 0,43 en 0,79 euro per dag kosten, afhankelijk van de aanwezigheid van visolie.

Gezondheidswerkers hebben een belangrijke rol te spelen bij het onderscheiden van marketingboodschappen voor supplementen die al dan niet een echt voordeel bieden voor hun patiënten. Test Aankoop

De totaalkosten kunnen variëren van 13,4 tot 32,7 euro, afhankelijk van de inname van foliumzuur gedurende 4 of 9 maanden. Multivitamines met visolie kosten 237 tot 355,5 euro, over respectievelijk 10 of 15 maanden. Meer nog, van de 32 supplementen bleken er slechts 21 een correcte dosering te hebben van foliumzuur. Een overdosering moet vermeden worden omdat het een tekort aan vitamine B12 kan maskeren, wat kan leiden tot neurologische complicaties.

Een op de drie had volgens Test Aankoop bovendien geen notificatienummer, hoewel dat verplicht is voor de productcategorie. 'Gezondheidswerkers hebben een belangrijke rol te spelen bij het onderscheiden van marketingboodschappen voor supplementen die al dan niet een echt voordeel bieden voor hun patiënten. Ze moeten ophouden deze dure producten automatisch aan te bevelen, zonder na te gaan of ze in een specifiek geval wel echt relevant zijn', zegt Simon November, woordvoerder van Test Aankoop.

