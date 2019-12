Vooral klachten over eenzaamheid piekten in deze periode van familiefeesten.

Tele-Onthaal is klaar voor de feestdagen. Want net wanneer het jaarlijkse feestgedruis aanbreekt, wordt het iets drukker bij de telefoon- en chathulpdienst. Tijdens de vorige eindejaarsperiode bijvoorbeeld ontving Tele-Onthaal 4 procent meer oproepen dan gemiddeld doorheen het jaar.

Van 23 december 2018 tot 2 januari 2019 vonden 3.813 oproepers een luisterend oor bij Tele-Onthaal, zo meldt de organisatie zaterdag in een persbericht.

Dagelijks rinkelde 308 keer de telefoon bij de hulpdienst. Dat was 4 procent meer dan op andere dagen in het jaar.

Relaties, (psychische) gezondheid en eenzaamheid waren de voornaamste zorgen die de bellers en chatters wilden aansnijden. Vooral klachten over eenzaamheid piekten in deze periode van familiefeesten. 15,5 procent van de oproepers maakte er melding van, terwijl het thema doorheen het jaar 12 procent van de gesprekken vormde.

Weinig verrassend steeg in de vorige eindejaarsperiode ook het aantal oproepers dat alleen woont: van 58 procent doorheen het jaar tot 62,6 procent in de feestdagen.

Ook waren er in die periode meer oudere mensen die soelaas zochten in een telefoongesprek of chat: het aandeel van zestigplussers nam toe van 29,5 tot 31,2 procent.