Tekenencefalitis nu mogelijk ook in België

Een man uit Limburg en een vrouw uit Gent zijn misschien de eerste mensen die in ons land tekenencefalitis (TBE) hebben opgelopen. Dat zegt het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in een reportage door de VRT en wordt bevestigd door het hoofd van de ITG-reiskliniek Patrick Soentjes.

TBE is een virus dat aan mensen kan worden overgedragen door teken. Op het ITG passeren jaarlijks gemiddeld één à twee mensen die besmet zijn met TBE, maar het ging steeds om gevallen waarbij het virus werd opgelopen in het buitenland. 'Ook bij deze twee gevallen waren de patiënten de afgelopen zomer even in het buitenland, maar het is aannemelijk dat ze in België besmet geraakten', zegt Soentjes.

De arts benadrukt dat de meeste mensen bij besmetting helemaal geen symptomen ondervinden. 'In sommige gevallen krijgen patiënten een griepgevoel. Uitzonderlijk veroorzaakt het virus een hersenvliesontsteking.'

In Oostenrijk, Duitsland en Nederland werden eerder al besmettingen bij mensen vastgesteld. In België kwam het virus tot nu enkel voor bij vee, reeën en everzwijnen.

TBE kan enkel worden doorgegeven door tekenbeten, niet van andere dieren op mensen of van mens op mens. Het ITG roept niettemin artsen op om waakzaam te blijven bij symptomen van TBE.

Daarnaast is het belangrijk om na buitenactiviteiten goed te controleren op teken. Op dit moment loopt een onderzoek van het ITG naar teken die drager zijn van het virus. In Aalter en in Limburg hebben onderzoekers teken gevangen die op dit moment worden onderzocht.