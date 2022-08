Studie Ziekenhuis Oost-Limburg: ‘Oud plasmedicijn kan miljoenen patiënten met hartfalen wereldwijd helpen’

Het team van cardioloog Wilfried Mullens van het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) heeft een verbeterde behandeling voor hartfalen ontwikkeld. De behandeling bestaat uit de combinatie van de huidige medicatie met een oud plasmedicijn.

Dat zegt het ZOL zaterdag. Volgens het ziekenhuis kan de behandeling ‘miljoenen patiënten wereldwijd’ helpen.

Hartfalen

Hartfalen is een chronische aandoening waarbij het hart onvoldoende bloed pompt naar de weefsels en organen. Patiënten krijgen daardoor te maken met vochtopstapeling. Dat kan gepaard gaan met extreme kortademigheid en gezwollen benen. Het gaat om een chronische ziekte die meer dan 200.000 Belgen treft en de kans op vroegtijdig overlijden gevoelig de hoogte in jaagt.

De klassieke behandeling bestaat uit het toedienen van lisdiuretica, een bepaald soort vochtafdrijvers, via een infuus. Maar erg effectief is die behandeling vaak niet.

Plasmedicijn

Tijdens een studie bij 519 patiënten in 27 Belgische ziekenhuizen onder leiding van professor Mullens en met steun van het federaal kenniscentrum voor gezondheidszorg KCE is aangetoond dat de combinatie van lisdiuretica met acetazolamide, een oud plasmedicijn dat vandaag enkel nog gebruikt wordt voor glaucoom en hoogteziekte, de effectiviteit van de behandeling gevoelig kan verbeteren.

Patiënten die de combinatie van die twee vochtafdrijvers kregen, hadden 46 procent meer kans om het overtollige vocht kwijt te zijn na drie dagen. Ook konden ze volgens de onderzoekers veel vroeger dan anderen het ziekenhuis verlaten.

Goedkoop

Bovendien is acetazolamide veilig, makkelijk toe te dienen en erg goedkoop, omdat er geen patent meer op rust, klinkt het.

De studie wordt zaterdag voorgesteld op het jaarlijkse Europees Congres van Cardiologie in Barcelona, het grootste cardiologiecontres ter wereld, en verschijnt ook in het medische vaktijdschrift New England Journal of Medicine.