Vrijwilligers voelen zich niet alleen gezonder, ze doen ook minder vaak een beroep op gezondheidszorg.

Er is een verband tussen vrijwillig engagement in het verenigingsleven en gezondheid. Dat blijkt uit een grootschalige studie van CM Gezondheidsfonds, haar bewegingen en de faculteit Psychologie van de Université catholique de Louvain (UCLouvain) bij meer dan 7.000 respondenten.

'Vrijwilligerswerk doorbreekt het isolement en helpt om sociale banden te smeden, zich nuttig te maken voor anderen of zijn overtuiging om te zetten in daden', zegt CM-voorzitter Luc Van Gorp. 'Vrijwilligers voelen zich gewaardeerd en kunnen ook rekenen op de steun van hun netwerk. Dat ze zich gezonder voelen, is dan ook geen verrassing.'

Wie zich gezonder voelt, doet minder vaak een beroep op gezondheidszorg. Dat tonen ook de resultaten van het onderzoek. Vrijwilligers die in de CM-bewegingen actief zijn, gaan minder vaak naar de specialist.

Invloed op medicatiegebruik

Vrijwillig engagement heeft ook een significante invloed op het geneesmiddelengebruik. Onder CM-vrijwilligers is het aandeel van personen die geen geneesmiddelen gebruiken hoger in vergelijking met andere groepen.

Wie niet aan het verenigingsleven deelneemt, slikt dan weer meer geneesmiddelen dan wie wel - actief of passief - participeert. Vooral voor geneesmiddelen die op het zenuwstelsel inwerken (zoals geneesmiddelen tegen epilepsie, depressie of psychose) is de correlatie met sociaal engagement bijzonder sterk. Vrijwilligers in de CM-bewegingen nemen deze geneesmiddelen twee keer minder in vergelijking met wie niet aan het verenigingsleven deelneemt. 'We moeten er alles aan doen om mensen de kans te geven om sociaal engagement op te nemen', besluit CM-voorzitter Van Gorp.

'Tegelijk moeten we erover waken dat sommige activiteiten die vandaag op vrijwillige basis en vanuit een onderlinge solidariteit gebeuren, niet in de greep komen van vermarkting. Wij stellen ons dan ook vragen bij sommige samenwerkingsplatformen waar deze activiteiten vandaag tegen betaling aangeboden worden.'