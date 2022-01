'Omikron kan een voorbode zijn van het einde van de epidemische fase van de covid-pandemie.' Dat besluit een team van Zuid-Afrikaanse wetenschappers na een analyse van de hospitalisaties in het Steve Bilko Academic Hospital in Pretoria.

De omikronvariant grijpt opmerkelijk snel om zich heen, maar is een stuk minder ziekmakend, aldus de onderzoekers.

Het aantal mensen dat werd opgenomen op intensieve zorg of kwam te overlijden, ligt namelijk merkelijk lager dan bij de deltavariant. Daarom concluderen de onderzoekers dat omikron wel eens de endemische fase zou kunnen inleiden. Op dat moment kan het coronavirus wel nog geregeld heropflakkeren, maar zorgt het niet meer voor grote problemen - een beetje te vergelijken met het jaarlijks griepseizoen.

Uit hun onderzoek bleek dat amper 4,5 procent van alle patiënten die met covid-19 werden opgenomen in het ziekenhuis overleden. Dat cijfer lag in de vorige golven nog op 21 procent. Bovendien werden ook minder mensen opgenomen op intensieve zorg (1 procent ten opzichte van 4,3 procent eerder) en duurden de hospitalisaties significant minder lang: gemiddeld 4 dagen ten opzichte van 8,8 dagen bij eerdere golven.

Voor hun onderzoek namen de wetenschappers 466 patiënten onder de loep. Die werden vergeleken met 3.976 patiënten uit vorige golven.

