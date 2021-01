Een nieuwe studie uit Nieuw-Zeeland heeft aangetoond dat men op het vliegtuig wel degelijk kan besmet raken met het nieuwe coronavirus, en dat ondanks voorzorgsmaatregelen als mondmaskers en preventief testen.

De studie werd uitgevoerd door het Centers for Disease Control and Prevention, waar een reeks Nieuw-Zeelandse wetenschappers aan hebben meegewerkt. Zij onderzochten hoe enkele passagiers van een Emirates-vlucht van Dubai naar Auckland eind september besmet raakten met covid-19, ondanks dat ze allen een negatieve test konden voorleggen voor ze op het vliegtuig stapten.

Achteraf bleken zeven passagiers besmet. Ze kwamen uit verschillende landen (Ierland, India, Zuid-Afrika, ...) en hadden geen contact gehad met elkaar. De meesten, met uitzondering van twee, droegen tijdens de vlucht een mondmasker. Ze zaten ook in elkaars buurt, verspreid over de rijen 24 tot 28 van de Boeing 777-300.

De besmetting gebeurde volgens de studie door één of twee passagiers van eenzelfde gezelschap uit Zwitserland, die enkele dagen voor de vlucht nog een negatieve coronatest hadden afgelegd. De zeven gevallen konden achteraf genetisch aan elkaar gelinkt worden.

Quarantaine

De studie is nog niet volledig afgesloten, maar op basis van deze resultaten wordt wel aangeraden om alle internationale passagiers die per vliegtuig in Nieuw-Zeeland arriveren in quarantaine te plaatsen, zelfs als ze een negatieve test voor vertrek konden voorleggen.

De studie is geen goed nieuws voor de luchtvaartsector, want die hoopte door preventief testen quarantainemaatregelen overbodig te maken. Dat was onder meer het pleidooi van sectororganisatie IATA eind vorig jaar. Daarnaast beweert die ook dat vliegen veilig is doordat in een vliegtuig de lucht om de 2 à 3 minuten vervangen wordt en maatregelen zoals mondmaskerplicht, temperatuurmetingen en grondige schoonmaakbeurten werden ingevoerd. (Belga)