Covid-19 slaat harder toe bij mensen met dementie en dat komt niet alleen doordat ze samen zitten in zorgcentra. Een 'dementiegen' blijkt het risico op ernstige covid-19 te verdubbelen, blijkt uit een grootschalige studie.

Dat mensen met dementie driemaal meer kans maken om ernstige covid-19 te krijgen, wisten onderzoekers al. Dat verhoogde risico kan te maken hebben met de hogere leeftijd, de gevolgen van dementie en een grotere aanwezigheid van het coronavirus in verzorgingshuizen.

Maar dat is niet de enige verklaring, zeggen onderzoekers van de universiteiten van Exeter (Verenigd Koninkrijk) en Connecticut (VS) nu. Er is ook een genetische factor in het spel. Dat zagen ze toen ze gegevens van de Britse Biobank analyseerden. Die bevat gezondheids- en genetische gegevens van 500.000 mensen.

ApoE4-gen

In de Biobank-data vonden ze een dubbel zo hoog risico op ernstige covid-19 bij dragers van het ApoE4-gen, melden ze in het Journal of Gerontology: Medical Sciences.

Wie het defecte ApoE4-gen draagt, heeft tot veertien maal meer kans op de ziekte van Alzheimer te krijgen, weten we uit eerder onderzoek.

'Dit is een opwindend resultaat omdat we nu kunnen achterhalen hoe dit defecte gen kwetsbaarheid voor covid-19 veroorzaakt', zegt coauteur Chia-Ling Kuo (Universiteit van Connecticut). 'Dit kan tot nieuwe ideeën voor behandelingen leiden.'

Het toont ook opnieuw dat stijgende ziekterisico's die onvermijdelijk lijken bij veroudering, 'mogelijk te wijten zijn aan specifieke biologische verschillen. Dat kan ons helpen begrijpen waarom sommige mensen actief blijven tot ze honderd worden en ouder, terwijl anderen gehandicapt raken en sterven als ze zestig zijn.'

Dat mensen met dementie driemaal meer kans maken om ernstige covid-19 te krijgen, wisten onderzoekers al. Dat verhoogde risico kan te maken hebben met de hogere leeftijd, de gevolgen van dementie en een grotere aanwezigheid van het coronavirus in verzorgingshuizen.Maar dat is niet de enige verklaring, zeggen onderzoekers van de universiteiten van Exeter (Verenigd Koninkrijk) en Connecticut (VS) nu. Er is ook een genetische factor in het spel. Dat zagen ze toen ze gegevens van de Britse Biobank analyseerden. Die bevat gezondheids- en genetische gegevens van 500.000 mensen.In de Biobank-data vonden ze een dubbel zo hoog risico op ernstige covid-19 bij dragers van het ApoE4-gen, melden ze in het Journal of Gerontology: Medical Sciences.Wie het defecte ApoE4-gen draagt, heeft tot veertien maal meer kans op de ziekte van Alzheimer te krijgen, weten we uit eerder onderzoek.'Dit is een opwindend resultaat omdat we nu kunnen achterhalen hoe dit defecte gen kwetsbaarheid voor covid-19 veroorzaakt', zegt coauteur Chia-Ling Kuo (Universiteit van Connecticut). 'Dit kan tot nieuwe ideeën voor behandelingen leiden.'Het toont ook opnieuw dat stijgende ziekterisico's die onvermijdelijk lijken bij veroudering, 'mogelijk te wijten zijn aan specifieke biologische verschillen. Dat kan ons helpen begrijpen waarom sommige mensen actief blijven tot ze honderd worden en ouder, terwijl anderen gehandicapt raken en sterven als ze zestig zijn.'