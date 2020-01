Bij het begin van het nieuwe jaar heeft Stichting tegen Kanker enkele tips om in 2020 gezond te blijven.

Stop met roken

Vanaf 1 januari 2020 zet Tabakstop zijn eerste Facebook-groep op om te stoppen met roken, een idee geïnspireerd door onze Nederlandse buren. Om deel te nemen is er één voorwaarde: je moet de intentie hebben om in januari te stoppen met roken. Het maakt niet uit hoe je het wil doen: alleen of met een tabaksspecialist, met nicotinevervangers of een medicijn ... Iedereen die wil stoppen met roken is welkom. Het idee is om je moeilijkheden en motivatie te delen en ondersteuning en raad te krijgen van andere groepsleden. De professionele tabaksspecialisten van Tabakstop komen voornamelijk tussen bij het modereren van discussies, het beantwoorden van vragen en het informeren van gebruikers over bewezen stopmethoden.

Tabakstop is op werkdagen van 15.00 tot 19.00 uur gratis bereikbaar via het nummer 0800 111 00.

Neem een pauze van alcohol

Met Tournée Minérale worden deelnemers zich bewust van hun alcoholgebruik, en dit werpt zijn vruchten af ... Een maand zonder alcohol geeft het lichaam een pauze. Veel deelnemers geven aan dat ze tijdens Tournée Minérale beter slapen, meer energie hebben, afvallen of zich gewoon beter voelen in hun vel. Een zondagochtend zonder kater is goed, maar er zijn veel meer voordelen verbonden aan het matig gebruik van alcohol op lange termijn en Tournée Minérale kan je hierbij helpen.

Meer info over Tournée Minérale

Eet gezond het hele jaar door

Het is bewezen dat een gezond voedingspatroon een beschermend effect heeft en carcinogene mechanismen kan neutraliseren. Stichting tegen Kanker heeft daarom 4 voedingstips tegen kanker:

Consumeer plantaardige producten die niet of weinig worden verwerkt. Zij bieden immers de meeste gezondheidsvoordelen. Eet veel groenten, fruit, volle granen en peulvruchten. Vul aan met kleine hoeveelheden noten en plantaardige olie.

Beperk je consumptie van dierlijke producten: het is niet nodig om vlees, kaas en andere dierlijke producten volledig uit je menu te verwijderen. Kleine porties zijn voldoende. Wissel af tussen vis, rood vlees, gevogelte en plantaardige eiwitbronnen

Drink voornamelijk water: water is de beste drank om je dorst te verlichten.

Kies zo min mogelijk ultraverwerkte producten: snoep, koekjes, chips, kant-en-klaar maaltijden, frisdranken, ... Lekker? Misschien wel. Maar ze bieden geen toegevoegde waarde voor je lichaam. Integendeel. Deze producten bevatten vaak te veel bloem, suiker, vet of zout.

Beweeg!

Dat lichaamsbeweging goed is, hoeft geen betoog. Het vermindert onder andere het risico op de ontwikkeling van bepaalde vormen van kanker (borst, dikke darm, darm, endometrium). Daarenboven is het goed voor de versterking van het immuunsysteem en de botten. Het regelt het gewicht, stimuleert het cardiovasculaire systeem, verhoogt het welzijn en het libido, en verjaagt depressie en angst ... Kortom, lichaamsbeweging is goed voor lichaam en geest. In het ideale geval spreiden we lichaamsbeweging over de hele week. Iedereen aan zijn eigen tempo. Zit je veel op het werk? Aarzel niet en pauzeer om te bewegen, neem de trap in plaats van de lift, ... Ben je al behoorlijk actief? Werk dan aan uithoudingsvermogen, kracht en flexibiliteit. Naarmate je ouder wordt, helpt kracht- en evenwichtstraining bij valpreventie en behoud van autonomie. Aarzel niet om een arts te raadplegen die je kan begeleiden.

Geniet van de zon maar bescherm je tegen UV-stralen en vermijd zonnebanken

We houden allemaal van de zon, bron van licht en vitamine D. De stralen zijn echter gevaarlijk voor de huid, zelfs in de winter. Vergeet de lessen van de zomer dus niet en bescherm je ook tijdens het skiën of in de winterzon:

Bedek je huid

Breng zo vaak mogelijk een beschermende zonnecrème met hoge index aan

Zoek de schaduw op wanneer de zon het sterkst is.

En vermijd vooral zonnebanken, ze vormen een reëel gevaar voor de huid en zouden moeten worden verboden.