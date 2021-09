Bij onderzoek in slaapkamers over heel Europa zijn 24 verschillende soorten pesticiden aangetroffen. België scoort veel hoger dan de andere Europese landen.

Wetenschappers onderzochten het stof van slaapkamers uit 21 Europese landen, op zoek naar 30 veelgebruikte soorten pesticiden. 'In België vinden we maar liefst 23 verschillende pesticiden terug', zegt Geert Gommers, expert pesticiden van de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (Velt). 'Dat is het hoogste aantal in Europa en veel meer dan het Europese gemiddelde van 8. In de Nederlandse slaapkamer treffen we 11 verschillende pesticiden aan.'

Effecten op gezondheid

In 17 van de 21 onderzochte stalen vonden onderzoekers ook pesticiden terug waarvan Europese instanties vermoeden dat ze de menselijke vruchtbaarheid verstoren en misvormingen kunnen veroorzaken bij ongeboren kinderen. Een op de vier stalen bevat pesticiden die mogelijk kankerverwekkend zijn. Epidemiologische studies tonen een hoger risico op kanker en vruchtbaarheidsproblemen, vooral bij bewoners op het platteland.

'Baby's kruipen op de vloer in hun slaapkamer', zegt Gommers. 'Op het platteland komen ze via stof continu in aanraking me hormoonverstorende of potentieel kankerverwekkende pesticiden. Dat is onaanvaardbaar.'

