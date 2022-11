Speciale hersenscanner spoort ziekte van Alzheimer in heel vroeg stadium op

Hoe vroeger de diagnose kan gesteld worden, hoe meer kans om het aftakelingsproces met de bestaande medicatie onder controle te houden.

De Vrije Universiteit Brussel, de Université Libre de Bruxelles, het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Brusselse start-up Digita.AI willen de ziekte van Alzheimer voortaan in een heel vroeg stadium opsporen.

Hiervoor gebruiken ze een nieuwe magnetische scanner die de hersenen gedetailleerder in beeld brengt.

De ziekte van Alzheimer is nog steeds een ongeneeslijke ziekte die één op de negen personen ouder dan 56 treft. De ziekte wordt traditioneel vastgesteld na geheugentesten en een hersenscan. De klassieke scanners gebruiken gekoelde sensoren, maar die kunnen niet zomaar op de schedelhuid aangebracht worden, waardoor de resolutie van de beelden relatief klein is. Bijgevolg wordt de diagnose meestal gesteld als de ziekte al in een vergevorderd stadium zit.

De nieuwe elektromagnetische OPM-scanner (Optically Pumped Magnetometers) kan veel dichter bij de schedelhuid aangebracht worden. Het sterkere signaal geeft een scherper beeld en kan dus beter, en vroeger, vaststellen dat delen van de hersenen uitvallen of minder performant worden.

‘We denken dat, als we de diagnose veel vroeger kunnen stellen, we veel meer kans zullen hebben om het aftakelingsproces met de bestaande medicatie onder controle te houden’, aldus Jeroen Van Schependom (VUB). Nadien is de opvolging van het ziekteproces erg belangrijk.

Samen met Digita.AI worden datapods bijgehouden die als persoonlijke digitale kluis van de patiënt dienen. Het is de patiënt zelf, of de familie, die de medische data in de kluis beheren. De onderzoekers krijgen 1,2 miljoen euro steun van Innoviris voor het hele project.