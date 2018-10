Spanjaarden leven in 2040 mogelijk langer dan Japanners, Belgen verliezen terrein

In 2040 wordt verwacht dat Spanje, Japan, Singapore en Zwitserland een levensverwachting hebben van meer dan 85 jaar voor beide geslachten. Voor Spanje zou de gemiddelde levensverwachting, tenminste als de huidige gezondheidstrends aanhouden, oplopen tot 85,8 jaar. In 2016 was dat nog 82,9 jaar. Portugal, dat nu nog op de 23ste plaats staat, zou de top 5 vervolledigen. In 59 landen, waaronder ook China, dat stijgt van plaats 68 naar 39, zou ze de drempel van 80 jaar overstijgen tegen 2040.

Opvallend bij de rijke landen is dat België - net als Canada, Noorwegen, Taiwan en Nederland - een aanzienlijke stap achteruitzet: ons land daalt van plaats 21 naar 28, met een verwachte levensverwachting die toeneemt van 81,0 in 2016 tot 82,9 jaar in 2040. De ergste terugval bij de rijke landen zou voor de VS zijn, dat van plaats 43 naar 69 zakt. De levensverwachting stijgt er lichtjes, van 78,7 jaar in 2016 tot 79,8 in 2040.

De studie verscheen in het medisch tijdschrift The Lancet. Ze nam 250 doodsoorzaken in rekening in de periode 2016-2040 in 195 landen en gebieden.

Uit het landenprofiel voor België blijkt dat longkanker, automutilatie, chronische bronchitis en longemfyseem, en borstkanker gemiddeld meer dan in andere landen de oorzaak zijn van vroegtijdig overlijden. Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak, voor alzheimer, al rukt die ziekte fors op.

Palestina daalt het meest in de rangschikking, van plaats 114 tot 152 (met 71,9 jaar in 2016 en 72,2 jaar in 2040). Lesotho zal in 2040 de laatste plaats bekleden, met een verwachte levensverwachting van 57,3 jaar.