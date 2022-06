Sneltesten kunnen gebruikt worden om coronavarianten op te sporen

Sneltesten kunnen gebruikt worden om verschillende varianten van het coronavirus op te sporen. Dat schrijft HLN woensdag en Elke Wollants, lab manager bij het Rega Instituut (KU Leuven), bevestigt het. Uit verschillende sneltesten konden zelfs voldoende virusdeeltjes gehaald worden om een volledige genoomanalyse op uit te voeren. Door de ontdekking zou afgestapt kunnen worden van PCR-testen, zegt Wollants.

“Een gamechanger”, noemt Wollants de ontdekking. De wetenschappers van het Rega Instituut gebruikten verschillende merken van sneltesten om hun onderzoek op te doen. De testen werden al die tijd op kamertemperatuur bewaard, sommige zelfs drie maanden lang. Ze werden ook niet in het donker gehouden, maar lagen steeds in een lichtrijke omgeving.

Uit het stripje waar iemand de druppeltjes van de sneltest op uitduwt, kon nog steeds voldoende virus worden uitgehaald, om er de correcte coronavariant mee op te sporen. In enkele gevallen kon ook het volledige genoom uitgelezen worden. “We hadden dit ook niet verwacht”, zegt Wollants. “Op één paper na, die we na ons onderzoek pas hebben gevonden, is dit de eerste keer dat er een soortgelijke studie werd gedaan.”

Volgens Wollants was de enige reden om nog met PCR-testen te werken het feit dat ze de verschillende varianten kunnen detecteren. “Sneltesten blijken dit dus ook te kunnen. Het is een logische stap om af te stappen van de veel duurdere PCR-testen.” In ziekenhuizen zouden de PCR’s wel nog nuttig kunnen zijn, maar voor de grote teststraten, die we mogelijk in het najaar opnieuw zien opduiken, zijn sneltesten veel handiger en goedkoper”, zegt de onderzoeker.

Het team van het Rega Instituut is nu bezig met de “ideale” sneltest te zoeken en te ontwikkelen. “De buffer waarin het virus opgelost wordt, speelt ook een rol. Maar dit zijn in het algemeen ongelooflijke resultaten, waar de federale overheid mee aan de slag moet gaan.”