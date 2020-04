Kinderen die het minste slapen, hebben later in hun leven de grootste kans op mentale problemen, zoals ADHD, angststoornissen en depressie.

Dat blijkt uit een studie in JAMA Open Network die duizend kinderen volgde van hun vierde tot hun veertiende verjaardag. Jongens hebben er meer last van dan meisjes, die eerder emotionele problemen zullen krijgen. De onderzoekers gingen na of ook het omgekeerde opgaat: dat kinderen met mentale problemen minder slapen. Dat blijkt niet het geval. De grens tussen voldoende en onvoldoende slapen werd in de studie op zeven uur slaap per nacht gelegd. Het aantal dagen met te weinig slaap stijgt met het ouder worden, maar de meeste kinderen groeien er wel uit. Een recent rapport stelt dat Vlaamse jongeren te weinig slapen. Ze slapen ook slecht. In de leeftijdsgroep van 11 tot 12 jaar haalt bijna de helft de minimumnorm van negen uur slaap per nacht niet. In de groep van 17- en 18-jarigen loopt dat op tot 80 procent van de jongens en 70 procent van de meisjes - daar ligt de norm op minstens acht uur per nacht. Volgens onderzoekster Anneke Vandendriessche (UGent) zijn de cijfers verontrustend, want voldoende slaap is nodig om gezond te blijven en alert te zijn op school. Uiteraard reageert niet iedereen op dezelfde manier op slaaptekort. Er zijn dag- en nachttypes (in het vakjargon: leeuweriken en uilen). Een studie in Nature Human Behaviour besluit dat leerlingen van beide types betere resultaten behalen als de school later begint dan nu. Het slaapritme van tieners is zelden gunstig voor vroege activiteit.