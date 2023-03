Stijgend gebruik slaapmiddelen bij jongeren: Vandenbroucke ongerust

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) maakt zich zorgen over het stijgend gebruik van slaap- en kalmeermiddelen bij jongeren.

De minister wil onder meer het verkeerd voorschrijven van psychofarmaca tegengaan en plant daarrond een grootschalige campagne in september.

Steeds minder jongeren tussen twaalf en achttien jaar gebruiken alcohol, sigaretten en cannabis, bleek woensdag uit een nieuw rapport van het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs. Maar het VAD tekent wel een gestage stijging op in het gebruik van kalmeer- en slaapmiddelen.

Dat laatste is verontrustend, gaf minister Vandenbroucke donderdag aan tijdens de plenaire vergadering van de Kamer, waar hij vragen kreeg van Karin Jiroflée (Vooruit) en Nawal Farih (CD&V). ‘Te veel jongeren voelen zich slecht en grijpen naar kalmeer- en slaapmiddelen. Dat is vaak het slechte antwoord. Het goeie antwoord is investeren in mentaal welzijn’, zei hij. ‘Dit is de grootste uitdaging voor de gezondheidszorg vandaag.’

Volgens Vandenbroucke worden in het algemeen ‘veel te veel kalmeer- en slaapmiddelen’ gebruikt in België. In september komt er een grootschalige campagne tegen het verkeerd voorschrijven van psychofarmaca gericht op zorgverleners, kondigde hij aan.