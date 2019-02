Selenium tegen kanker? Blijf weg van de pillen

Mineralen zijn net als vitaminen substanties in diverse voedingsproducten die we in kleine hoeveelheden nodig hebben voor een goede gezondheid. Mineralen zijn anorganische stoffen: ze komen voor in de natuur - in gesteente, in de grond - en komen via planten en dieren in onze voedselketen terecht. Een subgroep van mineralen zijn de spoorelementen. Het onderscheid is gebaseerd op de hoeveelheid die we dagelijks nodig hebben: van spoorelementen slechts microgrammen, van mineralen grammen. Voorbeelden van mineralen zijn calcium, kalium, natrium en magnesium, voorbeelden van spoorelementen zijn chroom, jodium, zink en selenium.

