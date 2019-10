's Nachts werken: hoe houd je het gezond?

Marleen Finoulst Hoofdredacteur Bodytalk en arts

De Vlaamse onderhandelaars werkten zondag de hele nacht door tot in de vroege uurtjes. Adrenaline hield hen op de been. Maar voor veel mensen is nachtwerk wekelijkse kost. Hoe blijf je alert?

© Getty Images

Veel lichaamsprocessen volgen het ritme van de biologische klok, waaronder het slaap-waakritme, de concentratie en de hormoonspiegels. Dat 24 uursritme of circadiaans ritme loopt grotendeels synchroon met het dag-nachtritme. Daarvoor zorgt melatonine, een stof die de pijnappelklier in de hersenen produceert. Overdag valt de productie zo goed als stil, terwijl ze 's avonds en 's nachts op volle toeren draait. Het hormoon cortisol volgt het omgekeerde patroon en houdt ons alert: overdag stijgt de spiegel en 's nachts zakt die opnieuw.

