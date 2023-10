Rood vlees eten verhoogt kans op diabetes

Al vanaf twee porties rood vlees per week stijgt de kans op diabetes type 2, blijkt uit onderzoek bij tweehonderdduizend Amerikanen. De studie door de Universiteit van Harvard pleit voor nog maximaal één portie per week.

Rood vlees ligt steeds meer onder vuur, en niet alleen door de grote impact op het milieu en het klimaat. Steeds meer onderzoek wijst op risico’s voor de gezondheid, waaronder kanker, beroertes en hartaandoeningen. Studies legden ook al de link met diabetes type 2, en een langdurige en grootschalige studie door de Universiteit van Harvard bevestigt dat verband nu.

De wetenschappers analyseerden 36 jaar aan gezondheids- en dieetgegevens van meer dan tweehonderdduizend deelnemers. Daaruit blijkt een duidelijk verband tussen de consumptie van – bewerkt en onbewerkt- rood vlees en diabetes type 2.

Deelnemers die het meeste rood vlees aten, hadden 62 procent meer risico om de ziekte te ontwikkelen dan wie het minste rood vlees at. Elke bijkomende dagelijkse portie onbewerkt rood vlees deed het risico met zowat een vijfde stijgen, voor bewerkt vlees is dat effect nog groter.

Alternatieven

Elke dagelijkse portie rood vlees die vervangen wordt door een andere eiwitbron, zoals noten of groenten, doet het risico met bijna een derde dalen.

“Gezien onze bevindingen en eerder onderzoek door andere wetenschappers, kunnen we stellen dat een limiet van één portie rood vlees per week redelijk is voor mensen die gezondheid en welzijn nastreven”, zegt Walter Willett, hoogleraar Epidemiologie en Voeding.

Het aantal gevallen van diabetes type 2 neemt wereldwijd snel toe. Dat vormt een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid, want de ziekte is ook een risicofactor voor andere aandoeningen zoals kanker, dementie, hart- en vaatziekten en nierproblemen.

De studie is donderdag verschenen in American Journal of Clinical Nutrition