Studie: rokers lopen hoger risico op 56 ziekten

Roken leidt tot een aanzienlijk hogere kans op de ontwikkeling van 56 verschillende ziektes. Dat blijkt uit onderzoek bij meer dan een half miljoen Chinese volwassenen. China is de grootste consument van tabak ter wereld.

In China overlijden elk jaar een miljoen mensen aan de gevolgen van roken, en wereldwijd worden er deze eeuw maar liefst een miljard overlijdens verwacht door toedoen van tabak. Die zullen vooral vallen in de lage- en middeninkomenslanden, zoals in China, waar twee derde van de mannen rookt.

Onderzoekers van Universiteit Peking, de Chinese Academy of Medical Sciences en Universiteit Oxford tonen in hun studie aan dat ongeveer de helft van de mannen die voor hun achttiende verjaardag begonnen zijn met roken uiteindelijk zullen sterven aan een ziekte die wordt veroorzaakt door tabaksgebruik – tenzij ze tijdig en voorgoed stoppen met roken.

Impact van roken op ziekte

De nadelige gevolgen van roken zijn al vele jaren bekend, maar slechts weinig studies hebben systematisch de impact van roken op een hele reeks ziekten binnen dezelfde populatie onderzocht.

Dit onderzoek maakt gebruik van de gegevens van de Chinese Kadoorie Biobank om de effecten van tabaksrook op overlijden en ziekenhuisopname voor een hele reeks ziekten te beoordelen. Ook de voordelen van stoppen met roken werden onderzocht.

In totaal 512.000 mannen en vrouwen uit tien verschillende Chinese steden en het platteland werden elf jaar lang medisch gevolgd op vlak van levensstijl en rookgedrag. Er werd onder meer rekening gehouden met de leeftijd waarop ze waren beginnen roken en welke soort tabaksproducten ze consumeerden.

22 doodsoorzaken door roken

Tijdens deze periode stierven 48.800 van de deelnemers en werden er in totaal 1,14 miljoen ziektebeelden geregistreerd.

Van de in totaal 85 doodsoorzaken van de overledenen, werd roken in verband gebracht met 22 doodsoorzaken en 56 individuele ziekten.

Vergeleken met mensen die nooit hadden gerookt, hadden mannen die regelmatig rookten een hoger risico op het ontwikkelen van een ziekte, variërend van 6 procent hogere kans op diabetes tot 216 procent meer kans op strottenhoofdkanker. Rokers lagen ook vaker en aanzienlijk langer in het ziekenhuis, met name als een gevolg van kanker en luchtwegaandoeningen.

Stoppen loont

Een andere bevinding van het onderzoek is dat jongens die voor de leeftijd van 18 jaar gestart zijn met roken, later meer kans maakten om te overlijden door een aandoening die verband houdt met tabak.

Hoopvol nieuws is dat mensen die vrijwillig stoppen met roken (voor ze een ernstige ziekte hebben ontwikkeld) na tien jaar hetzelfde risico lopen om ziek te worden als een niet-roker.

‘Deze resultaten zijn een sterke reminder dat de consequenties van rookgedrag ernstig moeten worden genomen’, zegt Ka Hung Chan, onderzoeker aan Oxford Population Health. ‘Verder onderstrepen ze het belang om te stoppen met roken voor er zich een ziekte heeft ontwikkeld.’

‘Ongeveer twee derde van de Chinese mannen roken en de meesten zijn daarmee gestart voor ze twintig jaar waren. Tenzij ze stoppen, zal ongeveer de helft van hen uiteindelijk sterven aan deze gewoonte’, zegt Liming Li van Universiteit Peking.

Hardnekkige mythes

Ongeveer 40 procent van de wereldwijde productie van tabaksproducten wordt geconsumeerd in China, voornamelijk door mannen. Bepaalde mythes over roken zijn er erg hardnekkig: zo heerst er het idee dat roken minder schadelijk is voor Aziaten en behoort roken voor velen ook onlosmakelijk tot de Chinese cultuur.

Volgens de auteurs zou een eerste belangrijke stap zijn om tabak in China duurder te maken en aanduidingen over de schadelijke gevolgen op pakjes tabak en sigaretten aan te brengen.

Het onderzoek is gepubliceerd in The Lancet Public Health.