Risicogroepen apenpokken ‘maximaal’ gevaccineerd tegen eind volgende week

De twaalf hiv-referentiecentra in ons land hebben van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) de opdracht gekregen om de personen die zich in de doelgroepen bevinden persoonlijk uit te nodigen en “maximaal” te vaccineren tegen het apenpokkenvirus tegen eind volgende week. Dat heeft de minister woensdag aangekondigd tijdens een persmoment over een stand van zaken van de apenpokkenepidemie in ons land.

Het gaat dan meer bepaald om de groep mannen die seks hebben met mannen en die hiv+ zijn of ‘PrEP’ krijgen, een behandeling om hiv te voorkomen, en die minstens twee soa’s hadden het voorbije jaar. Voorts zullen ook mannelijke en transgender sekspersonen persoonlijk uitgenodigd worden, net als personen met immuunstoornissen en een hoge kans op infectie. Een laatste, kleine groep betreft laboratoriumpersoneel dat virusculturen behandelt. Voor de eerste groep worden 1.500 vaccins opzijgezet. Daarnaast worden 800 vaccins gereserveerd voor mannelijke sekswerkers en nog eens 500 vaccins voor personen die een hoogrisicocontact hebben gehad.

Personen die het klassieke pokkenvaccin hebben gehad, worden in principe niet nogmaals gevaccineerd, tenzij ze een immuunstoornis hebben. Alle groepen zullen enkel een eerste dosis van het vaccin krijgen. Enkel personen met een immuunstoornis zullen na vier weken ook een tweede dosis toegediend krijgen, net als personen die een hoogrisicocontact hebben gehad met een bevestigd geval. De anderen moeten wachten tot de bijkomende vaccins geleverd worden in het najaar.

Daarnaast maakte de minister ook bekend dat vanaf donderdag vier organisaties voor sekswerkers ook de vaccinatie mogen organiseren. Het gaat om Ghapro, Pasop, Alias en Espace P. Dat moet toelaten om deze moeilijke doelgroep zo veel mogelijk te bereiken. ‘De bedoeling is om ieder vaccin zo nuttig mogelijk te gebruiken’, stelt Stefaan Van Der Borght, de voorzitter van de Risk Management Group (RMG). Tot nog toe werden, volgens schattingen van de minister, 300 à 400 vaccins toegediend in ons land.

Minister Vandenbroucke kondigde voorts nog aan dat voorlopig een akkoord is gesloten met twee testlabo’s omtrent het terugbetalen van de testen. Het Riziv werkt momenteel aan een conventie om de terugbetaling in meer labo’s mogelijk te maken. Laboratoria zullen ook binnen de 36 uur de resultaten aan de patiënt moeten meedelen en deze gegevens binnen de 24 uur in een gegevensdatabank opladen. Ten slotte komt er ook een groene lijn waarop mensen die inlichtingen willen, terechtkunnen. Dit om de referentiecentra te ontlasten.