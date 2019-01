Richtlijn gezonde broodjes: 'Vleeswaren maken deel uit van Vlaamse eetcultuur, laat kinderen daarvan genieten'

Scholen moeten vlees en vleeswaren beperken in de brooddoos. Dit staat in de nieuwe richtlijnen voor broodjeslunch op school die het Vlaams Instituut Gezond Leven opstelde, maar vleeswarentechnologen stellen zich daar vragen bij.

'Als wetenschappers én moeders van schoolgaande kinderen zijn we bezorgd', stellen professoren Ilse Fraeye, hoofd van de onderzoeksgroep voor Technologie en Kwaliteit van Dierlijke Producten van de KU Leuven en Dr. Liselot Steen, postdoctoraal onderzoeker bij diezelfde onderzoeksgroep. 'Er kunnen ernstige vragen gesteld worden bij de wetenschappelijke onderbouwing én het maatschappelijk draagvlak voor deze adviezen.'

'Dat bruine broodjes gezonder zijn dan witte doordat ze meer vezels bevatten, daar zal niemand over discussiëren. Dat vetrijk beleg zoals vette kaas en salami beter niet dagelijks geserveerd worden, dat lijkt ook aannemelijk. En akkoord, ham, kaas én ei combineren, dat smaakt heerlijk maar is misschien wat te veel van het goede.'

'Maar waarom adviseert men om magere vleeswaren zoals kippenwit en kookham te beperken? Het Vlaams Instituut Gezond Leven argumenteert dat deze vleeswaren tot de rode zone behoren in hun befaamde voedingsdriehoek. Die voedingsdriehoek staat echter ter discussie en wordt door heel wat wetenschappers als ondoordacht bestempeld. Er wordt immers geen rekening gehouden met de uitstekende nutritionele waarde van deze vleeswaren. Ze bevatten hoogwaardige eiwitten, vitaminen (zoals B12 dat enkel in dierlijke producten voorkomt) en mineralen (zoals ijzer en zink). Dit zijn stuk voor stuk essentiële nutriënten die onze opgroeiende jongeren bij uitstek nodig hebben.'

'Als alternatief voor deze magere vleeswaren wordt plantaardig beleg zoals hummus of notenpasta gepromoot. Sommige van deze plantaardige vormen van beleg bevatten zeer veel calorieën, en brengen een pak minder nutriënten aan. Bovendien haalt een groot deel van de kinderen hun neus hiervoor op', stellen Fraeye en Steen. 'Men mag niet vergeten dat voeding ook een belangrijke sociale en emotionele functie heeft: voeding moet niet alleen gezond zijn, het mag ook lekker en aangenaam zijn. Vleeswaren maken deel uit van onze Vlaamse eetcultuur, en zolang men meestal kiest voor vetarme producten passen ze prima in een evenwichtig en gezond voedingspatroon. Laat onze kinderen daarvan genieten zonder hen met een schuldgevoel op te zadelen.'

Onderwijskoepels tevreden

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en GO!, onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, reageren dan weer positief. Ze wijzen op het belang van gezonde voeding en variatie in het aanbod van schoolmaaltijden. 'Gezond leven heeft een invloed op de schoolresultaten, de concentratie en het welbevinden van kinderen en jongeren', zegt Katholiek Onderwijs Vlaanderen. 'Met deze richtlijnen geven we onze scholen een duwtje in de rug.'

'Het is voor het GO! belangrijk dat kinderen en jongeren gezond en gevarieerd kunnen eten en drinken op school', zo laat de onderwijskoepel van de Vlaamse Gemeenschap weten. 'We willen dan ook dat er altijd een gezonde keuze aanwezig is, maar daarnaast kan er ook ruimte zijn voor broodjes. Die gaan we niet verbieden. Wel is het belangrijk dat er variatie en afwisseling is.'