Regering overweegt ziektebriefje voor korte afwezigheden af te schaffen

De federale regering heeft plannen om het verplichte ziektebriefje af te schaffen voor wie slechts een paar dagen ziek is. Of het om één, twee of drie dagen gaat, is nog voer voor discussie, schrijft De Morgen dinsdag.

De huisartsen zijn al langer vragende partij om ziektebriefjes voor enkele dagen af te schaffen want die zorgen voor een zware administratieve last bij hen. Daardoor kunnen ze minder tijd spenderen aan patiënten die ernstig ziek zijn. De federale regering overweegt daarom het ziektebriefje voor korte afwezigheden af te schaffen, zo bevestigen verschillende regeringsbronnen aan de krant. Groen is al langer voorstander en legde de maatregel op tafel, bij de andere regeringspartijen is er momenteel weinig weerstand. Artsenvereniging Domus Medica schaart zich achter het voorstel. 'Nu is onze meerwaarde soms beperkt', zegt voorzitter Roel Van Giel. Misbruik Volgens Lode Godderis, professor arbeidsgeneeskunde aan de KU Leuven, zal het misbruik beperkt blijven. 'In bedrijven die het verplichte briefje al op eigen houtje hebben afgeschaft, zie je dat het kort verzuim net afneemt.' De beslissing over het doktersbriefje ligt op een hoop met nog een heleboel andere arbeidsmarkthervormingen, daar wordt momenteel allemaal over onderhandeld parallel met de begroting. Pas komend weekend ten vroegste zullen er definitief knopen worden doorgehakt.